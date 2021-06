Bilbao krijgt van de UEFA een schadevergoeding van 1,3 miljoen euro, omdat de Spaanse gemeente de organisatie van EK-wedstrijden is kwijtgeraakt. Dat heeft burgemeester Juan Mari Aburto van Bilbao vrijdag laten weten.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Daarnaast heeft Bilbao volgens Aburto twee Europese finales toegezegd gekregen. De gemeente mag finales van de Europa League en de Champions League van de vrouwen organiseren. Het zou om respectievelijk de jaren 2024 en 2025 gaan.

Bilbao werd evenals de Ierse hoofdstad Dublin uit het speelschema gehaald, omdat de gemeente eerder niet kon garanderen dat er ondanks de coronamaatregelen publiek in de stadions zou worden toegelaten.

In de Spaanse stad zouden vier wedstrijden plaatsvinden, die nu in Sevilla worden gespeeld. De wedstrijden van Dublin zijn verdeeld over Londen en Sint-Petersburg. Daardoor telt het EK nog maar elf in plaats van twaalf gaststeden.