Davy Klaassen is blij dat hij op dit EK eindelijk zijn eerste eindtoernooi gaat spelen met het Nederlands elftal. De 28-jarige middenvelder van Ajax lijkt het toernooi echter op de bank te beginnen.

"Of ik het spannend vind? Mwah, vooral leuk. Het is toch wat anders dan een normale interland. Hier kijk je als klein jongetje naar uit. Dit zijn wel de mooie dingen van het voetbalbestaan", zei Klaassen, die al in 2014 debuteerde voor Oranje, vrijdag op een persconferentie.

Nederland ontbrak de afgelopen zeven jaar op een eindtoernooi, nadat het in 2014 nog brons had gepakt op het WK. Daarna strandde Oranje iedere keer in de kwalificatie, waardoor veel spelers, zoals Klaassen, pas op latere leeftijd voor het eerst een eindtoernooi meemaken met Nederland.

"Vroeger bekeek ik de eindtoernooien waaraan Nederland meedeed zoals elke andere Nederlander. Je hoopte dat ze zo ver mogelijk zouden komen. Dat is nu niet anders, maar nu ben ik zelf onderdeel van Oranje en heb ik daar iets meer invloed op. Ik vind het hartstikke mooi om hierbij te horen."

Davy Klaassen poseert met het winnende team na een partijspel op de training van het Nederlands elftal. Foto: Pro Shots

Klaassen was in voorbije oefenduels invaller

Het lijkt uitgesloten dat Klaassen zondag aan de aftrap verschijnt in de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. In de voorbije twee oefenduels, met Schotland (2-2) en Georgië (3-0), bestond het middenveld uit Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum en viel Klaassen in.

"Iedereen gaat dit toernooi in met de wens om te spelen. Niemand denkt zoiets van: ik ga hier eens lekker vakantie vieren. Het is lastig om te zeggen hoe ver ik van een basisplaats afzit. We kijken zondag wel wat de opstelling wordt. Het enige wat ik zelf in de hand heb, is zo goed mogelijk te trainen."

Klaassen hoort ook de kritiek op bondscoach Frank de Boer, met wie hij jarenlang samenwerkte bij Ajax. In Amsterdam reeg hij de successen aaneen, maar verliep zijn trainerscarrière teleurstellend en ook bij Oranje wil het spel voorlopig niet echt vlotten.

"Er zit sowieso een groot verschil tussen het zijn van een clubtrainer en een bondscoach", aldus Klaassen. "Hier heb je niet de tijd die je bij een club wel hebt om dingen erin te slijpen. Ik ken hem zoals hij is, zo is hij gewoon. Hij is fanatiek en wil altijd winnen."