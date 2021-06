Het EK staat op het punt om te beginnen: Italië en Turkije trappen vrijdagavond het voetbalspektakel af. Rypke Bakker, de Oranjevolger van NU.nl, zat vrijdag een uur lang klaar op reactieplatform NUjij om al jouw vragen over het EK te beantwoorden. Lees hier zijn antwoorden en verwachtingen van het toernooi.

DJazzer: Wanneer waren de algemene verwachtingen van de prestaties van Oranje nóg lager dan nu? En waardoor kwam dat toen?

"Het is typisch Nederlands om in de aanloop naar een toernooi te denken dat we kampioen worden (bijvoorbeeld in de aanloop naar het WK 1990 en het EK 2000) of heel negatief te zijn. Voorafgaand aan het WK van 2014 was de stemming misschien wel nog slechter. Sneijder was lange tijd niet fit geweest en een andere grote naam - Rafael van der Vaart - haakte kort voor het toernooi geblesseerd af. Tot overmaat van ramp waren we drie maanden voor het WK overklast door Frankrijk."

"We hadden een elftal met Eredivisie-spelers als Jasper Cillessen (Ajax), Stefan de Vrij (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Feyenoord) en Daley Blind (Ajax). Daarmee zouden we geen kans hebben tegen wereldkampioen Spanje. Maar we wonnen met 5-1 en de stemming sloeg om. Met beperkt materiaal (misschien wel vergelijkbaar met het huidige materiaal) haalden we de halve finale."

Niksaandehand: Zie je in Oekraïne of Oostenrijk de grootste concurrent van Oranje voor de groepszege? En zo ja, waarom?

"Oostenrijk heeft een selectie met maar liefst 21 spelers uit de Duitse Bundesliga. Laten we eerlijk zijn: die competitie staat hoger aangeschreven dan onze eigen Eredivisie."

"Toch zie ik Oekraïne, met oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko van Manchester City als grote speler, als een grotere concurrent. In oktober won Oekraïne nog met 1-0 van Spanje en in maart speelde het met 1-1 gelijk tegen wereldkampioen Frankrijk. Die kunnen wel wat."

Maurice_breuer: is er een echte kans dat Oranje ver komt of betreft het hier een door commercie opgejaagd droombeeld?

"Natuurlijk kan Oranje ver komen. Het is een ander toernooi dan we gewend zijn. Spelers zijn vermoeid, omdat ze - mede door de coronapandemie - meer wedstrijden dan ooit hebben moeten spelen in korte tijd. En dus draait het misschien wel meer dan ooit om fitheid en vorm en iets minder om kwaliteit. Dat kan in het voordeel zijn van Oranje."

"Vergeet niet dat het qua schema gunstig kan uitpakken. Als we eerste worden in de groep, dan is de kans aanwezig dat we pas in de halve finale op een topland als Frankrijk, Portugal, Duitsland, Spanje, België of Engeland stuiten. Voor een land als Denemarken hoeft Oranje niet onder te doen. Zoals we ook niet minder zijn dan onze tegenstanders Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië in de groep."

MyrdneH: Hebben ze er zelf wel vertrouwen en zin in? In de twee oefenwedstrijden konden ze me nu niet echt overtuigen van enige vorm van wil of motivatie om een wedstrijd te willen winnen.

"Oranje overtuigde inderdaad niet in de voorbereiding, maar de spelers waren wel heel positief. Wat opvalt - ook tijdens de trainingen die ik zie - is dat de sfeer heel goed is. De spelers hebben vooral heel veel zin in het toernooi en vinden het prima dat de verwachtingen relatief laag zijn. Matthijs de Ligt vertelde gister nog over hoe fijn het was dat hij met Ajax twee jaar geleden als underdog kon groeien in de Champions League en uiteindelijk de halve finale haalde."

Teiko: Waarom wordt Nederland zo bevoordeeld met drie thuiswedstrijden, terwijl Oranje niet eens groepswinnaar was?

"Er zijn dit EK maar liefst elf gastlanden en die waren allang bekend toen de kwalificatie gespeeld werd. Dat Nederland in de kwalificatiegroep tweede werd, speelt daarom geen rol. De UEFA vindt het belangrijk dat landen zoveel mogelijk in eigen land spelen, omdat dat voor extra sfeer zorgt tijdens de wedstrijd. Dat is nu in het voordeel van Nederland."

Blue_is_the_Colour___Football_is_the_Game: Kijkt het team vanavond gezamenlijk de openingswedstrijd?

"Ze hebben bij Oranje een grote zaal in het hotel in Zeist waar gezamenlijk op een groot scherm voetbal kan worden gekeken. De Champions League-finale hebben ze zo met een grote groep spelers bekeken en ook met mensen van de staf."

"Vanavond zal er zeker weer een grote groep samen kijken, maar het is voor de spelers een vrije keuze. Misschien dat een deel op de eigen kamer kijkt of iets anders gaat doen. Er is bijvoorbeeld ook een tafeltennistafel, een dartsbord en er staan spelcomputers."

CR7: Hoe vaak is het voorgekomen dat een land zijn EK-titel kon prolongeren? Hoe schat jij de kansen van Portugal en Ronaldo nu in?

"Dat is maar één keer gebeurd. Spanje won het EK in 2008 en 2012. Ik geef Portugal nu een goede kans. De selectie is in mijn ogen zelfs beter dan in 2016. De winnende goal in de finale werd toen gemaakt door Éder, een speler die door Swansea City niet goed genoeg werd bevonden."

"Ronaldo was in 2016 de absolute ster. Dat is hij nog steeds, maar er zijn meer sterren. Rúben Dias is een fantastische verdediger van Manchester City en we genieten al anderhalf jaar van wat Bruno Fernandes laat zien bij Manchester United. Elke linie zit vol kwaliteit én ze zijn in vorm. Woensdag werd Israël met 4-0 verslagen."

Plebejus: Hoe zit het nou precies met de blessure van Matthijs de Ligt?

"De Ligt heeft nu nog heel lichte klachten. Hij trainde daarom gisteren nog niet voluit mee. Als zondag de EK-finale op het programma zou staan, dan zou hij zeker spelen. Nu kan hij ook spelen, maar de afweging is of hij daarmee een risico neemt. Een liesblessure kan zomaar erger worden en dan mist hij misschien wel het hele toernooi. Voorzichtigheid is geboden en daarom staat achter zijn naam nog steeds een vraagteken voor zondag. Als De Ligt niet speelt, dan is Jurriën Timber hoogstwaarschijnlijk zijn vervanger."

Vleesverkoper: Waarom roept Frank de Boer bijvoorbeeld Anwar El Ghazi niet alsnog op bij het afvallen Donny van de Beek, terwijl andere landen daar wél voor kiezen?

"Door een regelwijziging van de UEFA (vanwege de coronapandemie) mogen selecties al veel groter zijn dan bij eerdere toernooien (26 in plaats van 23 spelers). Dit betekent dat De Boer al heel veel mogelijkheden heeft, maar ook dat hij steeds veel spelers moet teleurstellen. Er moeten zelfs spelers op de tribune zitten."

"In de ogen van De Boer heeft hij ook zonder Van de Beek (die geen zicht op veel speeltijd had) al genoeg opties. Hij kan er wel iemand bij halen, maar de kans dat die gaat spelen, is heel klein. De meerwaarde is nihil. Sterker, het kan zijn dat je er een ontevreden speler bij hebt. Hij zal namelijk vrijwel geen perspectief hebben."

Arviekee: Waarom laat De Boer bij uitstek geschikte spelers voor een vijfmansverdediging thuis - zoals een Rick Karsdorp, Hans Hateboer en in mindere mate een Jeremiah St. Juste - en besluit hij vervolgens toch van de 4-3-3 af te stappen?

"Hateboer was geblesseerd, al is het de vraag of De Boer hem wel had opgeroepen als hij fit was. Hetzelfde geldt voor Karsdorp, die ook niet helemaal fit was. Na een lang en slopend seizoen was fitheid een belangrijke vereiste voor De Boer. Denzel Dumfries kan ook opkomen in de 5-3-2 en is wel fit. Daarnaast lijkt het erop dat De Boer voor Timber en Joël Veltman heeft gekozen, omdat zij multi-inzetbaar zijn. Ze kunnen rechtsback - ook in de 5-3-2 - en centraal spelen."

Erwin_Van_der_Heide: Wie denk je dat topscoorder gaat worden dit EK ?

"Dan ga ik voor de Belg Romelu Lukaku. En als ik door een oranje bril kijk, dan ga ik voor Memphis Depay."