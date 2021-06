De spelers van het Nederlands elftal kijken reikhalzend uit naar de start van het EK. Frenkie de Jong en Davy Klaassen denken dat Oranje er klaar voor is om hoge ogen te gooien op het toernooi.

"Het gevoel in de groep is heel goed. We hebben er veel vertrouwen in. De speelwijze is duidelijk geworden, we hebben daarin de afgelopen tijd goede stappen gezet, dus van mij mag het EK beginnen", zei De Jong vrijdag op een persconferentie.

Turkije en Italië spelen vrijdagavond in Rome de openingswedstrijd van het EK, dat in elf verschillende landen wordt afgewerkt. Nederland trapt het toernooi zondag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam af tegen Oekraïne.

"Ik weet niet hoe het met de rest van Nederland zit, maar ik heb nu echt wel het EK-gevoel. We gaan vanavond met zijn allen Turkije-Italië kijken en dan begint het toch wel echt", aldus Klaassen.

De Jong: "Dat EK-gevoel is er wel bij iedereen. In Zeist hebben we ook verbinding met de telefoon, dus we krijgen alles wel mee. We hebben er heel veel zin in. Dat was al zo toen we aan de kwalificatie begonnen. We kunnen niet wachten tot zondag."

De spelers van het Nederlands elftal dollen wat met elkaar tijdens een training. De spelers van het Nederlands elftal dollen wat met elkaar tijdens een training. Foto: Pro Shots

Laatste zege van Oranje op EK dateert van 2008

Opvallend genoeg dateert de laatste EK-zege van Nederland, dat na zeven jaar afwezigheid terugkeert op een eindtoernooi, van 2008. De ploeg van toenmalig bondscoach Marco van Basten imponeerde destijds in de groepsfase tegen Italië (3-0), Frankrijk (4-1) en Roemenië (2-0).

"Ik kan me de duels nog goed herinneren. Ik was op vakantie met mijn ouders en vanuit daar bekeken we de groepswedstrijden. Dat was toen hartstikke mooi voor Nederland", vertelde De Jong. Klaassen: "Jammer dat er uitschakeling volgde in de kwartfinales, maar de poulefase was wel mooi, ja."

Nederland zit op dit EK met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië op papier in een stuk eenvoudigere groep en bovendien gaan naast de nummers één en twee ook nog eens de vier beste nummers drie van de zes poules door naar de achtste finales.

"Wat het precies gaat worden, is moeilijk te voorspellen", zei De Jong. "We moeten zorgen dat we Oekraïne verslaan en daarna zien we wel waar we stranden. Ik verwacht in elk geval dat ik persoonlijk goede wedstrijden speel en dat we dat ook doen als team."