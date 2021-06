28' Patrick van Aanholt staat voor het eerst sinds lange tijd in de basis als vervanger van de gepasseerde Owen Wijndal, maar hij bewijst in het eerste half uur van deze wedstrijd tegen Oekraïne al direct zijn meerwaarde met machtige sprints, zuivere tackles en bikkelharde duels. Dit is zoals Frank de Boer het waarschijnlijk voor ogen had. Met een uitstekende ingreep voorkomt hij hier weer erger voor Oranje, dat in de counter kwetsbaar oogt.