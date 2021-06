Aan de Rielerweg in Deventer, liefkozend 'Klein Turkije' genoemd, zijn omwonenden en ondernemers al helemaal klaar voor het EK. "Het Europees kampioenschap is natuurlijk het gesprek van de dag in de zaak aldus Ergün Dogan, eigenaar van de Turkse herenkapsalon Can. "We hebben al mooie Nederlandse en Turkse vlaggen opgehangen."In 'Klein Turkije' hopen ze enorm op een Turkse zege vanavond, maar ook Oranje kan op de steun rekenen van de Turkse gemeenschap in Deventer. "Het komt wel goed uit. Als één van beide landen niet verder gaat, juichen gewoon voor het andere land. Al verwacht ik natuurlijk dat zowel Nederland als Turkije in de finale komen", grapt Dogan. (Bron: RTV Oost