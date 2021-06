45+2' GOAL Frankrijk! 1-1



Na zes jaar scoort Karim Benzema weer voor de Franse nationale ploeg, maar de enige man die hij daarvoor kan bedanken is scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. Lahoz maakt zich onsterfelijk belachelijk door een strafschop toe te kennen aan Frankrijk voor een verwaarloosbaar duel tussen Kylian Mbappé en Nélson Semedo en de VAR doet er niets aan. In elk geval is de stand weer in evenwicht in Boedepast.