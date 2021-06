30' GOAL Spanje! 0-1



Wat gebeurt hier in Sevilla? Pablo Sarabia schiet de bal op de onderkant van de lat, waarna de Slowaakse doelman Martin Dubravká de dalende bal over zijn lat wil tikken. Hij doet dat bijzonder knullig. Hij slaat de bal als volleyballer Peter Blangé in betere tijden in zijn eigen doel. Wat een blunder van Dubravká. Het staat 0-1 voor Spanje.