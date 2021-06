8' Daar is de eerste mogelijkheid voor Oranje. Noord-Macedonië verspeelt de bal zomaar op eigen helft aan Georginio Wijnaldum, die vervolgens Donyell Malen lanceert met een splijtende steekpass. Malen meldt zich in het strafschopgebied, maar zijn lage voorzet is een prooi voor de verdediging van de bezoekers. Daar had meer ingezeten.