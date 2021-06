51' GOAL Nederland! 0-2



De wedstrijd zit definitief in het slot in het voordeel van het Nederlands elftal. Noord-Macedonië levert de bal zomaar in bij Steven Berghuis, die met een kiezelharde pass Memphis Depay aan de linkerkant lanceert. Memphis behoudt het overzicht en biedt Georginio Wijnaldum een niet te missen kans. Het is het tweede doelpunt van de aanvoerder van Oranje op dit EK.