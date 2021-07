"Ik hoop dat we het tegen Duitsland kunnen laten zien. We hebben de aanvallers om hen pijn te doen. Als we onze dag hebben, kunnen we dit toernooi iedereen verslaan", zo gaat Foden verder. "Ik was nog niet geboren toen de rivaliteit met de Duitsers op het hoogtepunt was. Maar wij vormen een nieuw team en willen zelf geschiedenis schrijven. We kunnen niet te veel naar het verleden kijken. We focussen ons op de wedstrijd van dinsdag en denken aan de toekomst."