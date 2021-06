79' GOAL Oekraïne! 2-2



Hoe is het mogelijk?! Oekraïne heeft bijna 75 minuten lang niets te vertellen en in vier minuten tijd brengt de ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko de stand van 2-0 naar 2-2. Roman Yaremchuk loopt bij een indirecte vrije van Ruslan Malinovsky uit de rug van Wout Weghorst en kopt binnen in de verre hoek. Het valt opeens helemaal stil in de Johan Cruijff ArenA.