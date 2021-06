Hjulmand is vol bewondering over de keuze van zijn spelers om het duel nog dezelfde avond af te maken. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om morgen om 12.00 uur weer het veld op te komen in Kopenhagen. "Het is niet te doen om met zulke gevoelens een wedstrijd te spelen. Echt, sommige spelers zaten helemaal stuk. Ze waren emotioneel uitgeput. We hebben nog geprobeerd om te winnen. Ik vind het ongelooflijk dat ze het konden opbrengen om de wedstrijd af te maken." Finland zegevierde door een goal van Joel Pohjanpalo met 0-1.