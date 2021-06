Maele vertelde op de persconferentie ook nog over zijn ervaringen op het moment dat Christian Eriksen in elkaar zakte in het duel met Finland. "Ik gooide in en ik zag natuurlijk dat hij een rare pass teruggaf. Ik keek terug en zag Christian helemaal leeg in de ogen. Ik riep om hulp en deed wat vingers in zijn mond om te voorkomen dat hij zijn tong inslikte. Samen met Simon Kjaer legde ik hem in een stabiele zijpositie."



"We waren allemaal heel bang", vervolgt Maele. "Om Christian te zien liggen met zo veel mensen om hem heen, met een beetje schuim dat uit zijn mond kwam en een volledig bleek gezicht, was niet fijn."