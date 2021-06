51' Karol Linetty is alweer dicht bij zijn tweede doelpunt voor Polen. De middenvelder is het eindstation van een vloeiende aanval van de Polen en staat helemaal vrij in het Slowaakse strafschopgebied, maar zijn schot mist kracht en richting. De Slowaakse doelman Martin Dúbravka grist de bal eenvoudig van het veld. Slowakije is het helemaal kwijt, terwijl Polen in de rust een wedergeboorte heeft ondergaan.