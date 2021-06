Volgens Sanjay Sharma, de voormalig cardioloog van Christian Eriksen bij Tottenham Hotspur, zijn er bij Eriksen nooit hartproblemen geconstateerd in zijn periode in Engeland. Dat vertelt hij aan The Mail on Sunday . "O mijn god, is er iets dat we niet gezien hebben?", was zijn eerste reactie. "Maar ik heb alle tests nog eens bekeken en alles zag er perfect uit.""Vanaf de dag dat we hem vastlegden, was het mijn taak om hem te screenen", aldus Sharma. "Zijn tests tot 2019 waren volkomen normaal, zonder duidelijke onderliggende hartafwijking. Ik kan daarvoor instaan omdat ik de tests heb gedaan."