De Boer: Met Virgil van Dijk is het goed. Hij is in Portugal geweest en we hebben op afstand gedag gezegd. Hij is zeker betrokken. Ik weet zeker dat de spelers, en zeker Wijnaldum, veel contact met hem hebben. Maar de spelers moeten het nu zelf oplossen en ik denk dat Wijnaldum de rol van aanvoerder goed invult."



Wijnaldum: "Ik heb altijd veel contact met Virgil en dat is niet veranderd. Hij zit ook nog steeds in de groepsapp. Ik weet hoe belangrijk hij is in het team. Hij probeert ons altijd te helpen. Zelfs nu hij er niet bij is, blijft hij een aanvoerder. Hij zat ook tijdens zijn revalidatie gewoon bij gesprekken in de spelersraad en hij heeft gesprekken met alle spelers. Hij is zeker betrokken."