11' GOAL Hongarije! 0-1



Is hier een stunt in de maak in München? Bij de eerste de beste kans is het raak voor Hongarije! Ádám Szalai kopt al vallend binnen op de voorzet van Roland Sallai. Wat een fraai kopdoelpunt van de Hongaren. Bij deze standen is Duitsland uitgeschakeld op het EK.