23' België trapt nu dieper het gaspedaal in en dat resulteert in twee aardige kansen. Eerst danst Kevin De Bruyne als een ballerina langs drie Finnen, waarna zijn voorzet bijna in eigen doel wordt geschoten door Daniel O'Shaughnessy. Het is dat doelman Lukás Hrádecký tegen zijn hoofd krijgt, anders was het 0-1 voor België. In de rebound keert Hrádecký ook het schot van Axel Witsel.