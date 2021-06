Nog even terug naar Rome, waar Danny Makkelie gisteravond de scheidsrechter van dienst was bij Italië-Turkije. Zijn optreden kon op weinig goedkeuring rekenen van de Italiaanse krant Corriere dello Sport . Vooral het moment vlak voor rust, toen Makkelie besloot geen strafschop te geven nadat de Turkse verdediger Zeki Celik de bal op zijn arm had gekregen, zorgde voor veel discussie. "De scheidsrechter maakte veel fouten, vooral de beslissing om geen penalty toe te kennen toen Celik de bal op zijn arm kreeg. De arm was ver van zijn lichaam en maakte een onnatuurlijke beweging.""Makkelie stond dichtbij, maar bij zo'n duidelijke fout moet je als VAR in ieder geval de scheidsrechter naar het scherm laten komen. Kevin Blom liet dat echter na", besluit de krant.