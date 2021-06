De Duitse journalist Robert Kempe is tijdens het EK niet welkom in Rusland. Het land heeft zijn accreditatie ingetrokken, zo bevestigt de UEFA vrijdag.

Kempe is werkzaam bij de tv-zenders WDR en ARD. Laatstgenoemde zender onthulde bij de Winterspelen van 2018 in Sotsji massaal dopinggebruik onder Russische deelnemers. De journalist zelf berichtte onlangs over de banden van het Russische staatsbedrijf Gazprom met het Europese topvoetbal.

De UEFA bevestigt tegenover Duitse media, waaronder WDR, dat lokale autoriteiten de accreditatie van Kempe geweigerd hebben. "We hebben geen gedetailleerde informatie ontvangen over de reden van het afwijzen van de aanvraag. De UEFA is niet in de positie om een ​​dergelijk besluit te herzien", meldt een woordvoerder.

In Sint-Petersburg worden drie groepswedstrijden en een kwartfinale van het EK gespeeld. In de overige tien speelsteden is Kempe wel welkom.

Verontwaardigde reacties in Duitsland

In Duitsland is met verontwaardiging gereageerd op het besluit. "Dit is een onaanvaardbare inmenging in de persvrijheid, die eens te meer aantoont dat kritische berichtgeving in Rusland niet alleen onwenselijk is, maar ook gevolgen heeft voor journalisten", zegt voorzitter Frank Überall van de Duitse Vereniging van Journalisten (DJV).

Ook de werkgever van Kempe is kritisch. "We zien dit als een beperking van de persvrijheid, wat voor ons onacceptabel is", zegt WDR-hoofdredacteur Ellen Ehni. "We roepen Rusland op om opheldering te verschaffen en onze werknemers vrije toegang te verlenen tot de Russische locaties, zodat ze hun werk als journalist ter plaatse kunnen uitoefenen."

Met een accreditatie had Kempe zonder visum naar Rusland kunnen afreizen. WDR probeert zijn verslaggever nu op een andere manier naar het land te sturen.