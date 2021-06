De eerste wedstrijd van Nederland op het EK tegen Oekraïne staat zondag onder leiding van Felix Brych. De wedstrijd in groep C begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

De 45-jarige Brych floot in september vorig jaar voor het laatst een duel van Oranje, in de Nations League tegen Italië (0-1-verlies). Die wedstrijd was eveneens in de Johan Cruijff ArenA.

De ervaren Duitser leidde Oranje daarvoor al vier keer eerder, de laatste keer in 2015 toen Nederland gelijkspeelde tegen Turkije (1-1). De andere drie wedstrijden onder leiding van Brych werden gewonnen door het Nederlands elftal. Dat waren allemaal oefenwedstrijden.

Brych is sinds 2008 internationaal arbiter. Hij was ook actief op het WK van 2018 in Rusland en floot een jaar eerder de Champions League-finale tussen Real Madrid en Juventus (4-1).

Het EK begint vrijdagavond met de wedstrijd tussen Italië en Turkije. De UEFA stelde Danny Makkelie aan als arbiter bij het openingsduel in Rome.