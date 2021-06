In de rubriek Oud-Oranje Oordeelt leggen we een oud-international vijf vragen voor over het Nederlands elftal op dit EK. In aflevering 1 Rinus Israël, die 47 interlands speelde en met Oranje tweede werd op het WK van 1974.

1. Bondscoach Frank de Boer gaat tegen Oekraïne waarschijnlijk starten met een 5-3-2-formatie. Logisch?

"Nee, ik ben nooit voorstander geweest van 5-3-2. Ik denk dat dat vooral een systeem is voor tegen sterkere tegenstanders. Met dit systeem is het moeilijk om een tegenstander vroeg vast te zetten en de veldbezetting is niet ideaal. Met 4-3-3 laat je de bal makkelijker lopen."

2. Tim Krul of Maarten Stekelenburg? Wie moet keepen?

"Stekelenburg. Ik zeg niet dat hij beter is dan Krul, maar hij is geschikter voor dit toernooi. Het is een rustige vent die geen nerveuze indruk maakt."

3. Wie moet naast Memphis Depay spelen in de voorhoede?

"Donyell Malen. Hij is sneller en meer voetballer dan Wout Weghorst of Luuk de Jong. Die keuze is niet zo moeilijk in een 5-3-2-opstelling."

4. Gaat Nederland winnen van Oekraïne?

"Ik hoop het. Ik heb geen beeld van Oekraïne, dus voor mij is dat moeilijk in te schatten. Maar ik ga ervan uit dat Nederland qua spelersmateriaal sterker is. Zeker nu we thuis spelen."

5. Hoever komt Oranje dit EK?

"Nederland is niet de topfavoriet. Er zijn wel vier landen die net zo sterk zijn of misschien wel ietsjes beter. Maar de groepsfase mag geen probleem zijn. Daarna hangt het ervan af welke tegenstanders je treft en of je in die drie groepswedstrijden een beetje zelfvertrouwen hebt getankt."