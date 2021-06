Met Björn Kuipers en Danny Makkelie zijn er deze maand op het EK voor het eerst twee Nederlandse scheidsrechters actief op een eindtoernooi. Een dubbelinterview met twee arbiters die een innige band met elkaar hebben. "Als we het hebben over de scheidsrechter van de eeuw... Die zit nu naast mij."

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Op een van de trainingsvelden op de KNVB Campus in Zeist nemen Kuipers en Makkelie omstebeurt een strafschop. De camera van het NOS Jeugdjournaal filmt hoe Kuipers na een doelpunt het juichen van Cristiano Ronaldo imiteert en hoe Makkelie een koprol maakt op het kunstgras nadat hij tevergeefs probeert als doelman de bal te stoppen. Daarna is het de beurt om vragen van kinderen te beantwoorden die zij hebben ingesproken via de iPad. De laatste: wie is er eigenlijk de betere scheidsrechter?

Kuipers en Makkelie wijzen naar elkaar, maar Makkelie neemt het woord. "Nou, die wil ik wel beantwoorden", zegt hij. "Als je kijkt naar eindtoernooien, naar finales, naar wedstrijden, dan is Björn de scheidsrechter met verreweg de grootste lijst." Kuipers lacht ietwat verlegen. "Nou, ik kan eigenlijk alleen maar dankjewel zeggen, toch? Leuke vragen hè, goed bedacht."

De 48-jarige Kuipers en de 38-jarige Makkelie schrijven dus geschiedenis op dit EK. Nog nooit was Nederland met twee scheidsrechters vertegenwoordigd op een eindtoernooi. Het wordt voor Kuipers alweer zijn vijfde, na de EK's van 2012 en 2016 en de WK's van 2014 en 2018. Makkelie, die vrijdag de openingswedstrijd Turkije-Italië fluit, maakt juist zijn debuut, al was hij er als videoscheidsrechter (VAR) wel bij op het WK van 2018.

Wat zegt het dat er op dit EK twee Nederlandse scheidsrechters zullen fluiten?

Makkelie: "We laten hiermee zien dat de Nederlandse arbitrage er heel goed op staat. We zijn een van de weinige landen die twee uitnodigingen hebben gekregen, dus dan moet je die conclusie ook wel trekken."

Kuipers: "Als je kijkt naar de prestaties die we hebben neergezet in de afgelopen jaren en maanden, waarin we onder meer beiden een halve finale van de Champions League hebben gefloten, dan zou het ook raar zijn geweest als een van ons niet was uitgenodigd voor dit EK. Het was een heel fijne bevestiging die binnenkwam."

Met wat voor gevoel beginnen jullie aan het EK?

Makkelie: "Met een heel trots gevoel. Voorheen zat ik thuis met de familie op de bank naar de wedstrijden te kijken op tv. Oranje kleding, schmink, sjaal, je kan het zo gek niet verzinnen. Nu maak ik onderdeel uit van het EK. Dat wordt een heel bijzondere ervaring. Het is een droom die uitkomt."

Kuipers: "Bij mijn eerste aanstelling voor een eindtoernooi in 2012 had ik al een supertrots gevoel en dat heb ik nu nog steeds. Danny zal meemaken dat op een eindtoernooi fluiten het mooiste is wat er bestaat voor een scheidsrechter. Je moet er ook vooral van genieten."

Het team van Danny Makkelie dat actief zal zijn op het EK. Het team van Danny Makkelie dat actief zal zijn op het EK. Foto: Pro Shots

Is de druk voor een scheidsrechter op een EK veel groter?

Makkelie: "In de Eredivisie fluit je elk seizoen een stuk of twintig wedstrijden. Als je er dan een keer een mindere wedstrijd tussen hebt zitten, dan heb je nog heel veel wedstrijden waarin je dat daarna met goede prestaties kan rechtzetten. Op een eindtoernooi moet elke wedstrijd gewoon top zijn, want bij één fout kan het al meteen afgelopen zijn."

Kuipers: "Dat laatste hoeft niet per se zo te zijn. Neem Brazilië-Costa Rica op het WK van 2018. Ik gaf een penalty in de 72e minuut of zo en die werd gecorrigeerd door Danny met een uitstekende VAR-ingreep. Ik dacht dat het voorbij was en zei na het laatste fluitsignaal tegen mijn assistenten op het veld: 'Jongens, het spijt me bijzonder, stom van me.' Vervolgens belde scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de UEFA me op in de kleedkamer. Die zei: 'Really fantastic job, Kuipers, really fantastic. We are very, very happy.' Tsja."

Hoe ga je er als scheidsrechter mee om als je een grote fout maakt?

Makkelie: "Door veel met andere mensen te praten. En ik heb geleerd om minder te lezen. Twitter, de voetbalforums... Foutloos zijn we niet, maar ik heb echt wel wedstrijden gehad waarvan ik dacht: hier kan je helemaal niets op aan te merken hebben. En dan opende ik Twitter en stond het vol met kritiek. Joost mag weten waar ze dat elke keer vandaan halen. Maar goed, dat moet ik dus gewoon niet lezen."

Danny, bel je weleens met Björn over dit soort zaken?

Makkelie: "Als ik van bepaalde dingen echt last heb, dan vraag ik inderdaad vaak aan Björn hoe hij daarmee om zou gaan. Hij heeft al zoveel meegemaakt. Hij kan dingen veel makkelijker van zich af laten glijden. Bij mij blijft het vaak nog te lang hangen. Daar moet ik echt in groeien."

"Vergis je niet, we hebben in het verleden grote scheidsrechters gehad. Corver, Van der Ende, Jol... Zij hebben allemaal grote successen behaald, maar er is niemand die zoveel eindtoernooien heeft gefloten, er is niemand die zoveel finales heeft gefloten, er is niemand die zoveel Champions League-wedstrijden heeft gefloten, er is niemand die zo lang op topniveau heeft gefloten. Daar komt niemand meer aan. Als we het hebben over de scheidsrechter van de eeuw... Die zit nu naast mij."

Kuipers: "Nou, hou maar op."

Het team van Björn Kuipers dat actief zal zijn op het EK. Het team van Björn Kuipers dat actief zal zijn op het EK. Foto: Pro Shots

Björn, kan Danny je ooit inhalen qua cv?

Kuipers: "Ja, en dat gaat hij ook doen."

Makkelie: "Onmogelijk."

Kuipers: "Ik vind Danny de afgelopen drie jaar heel sterk fluiten. Hij heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik denk dat er voor hem een fantastische toekomst ligt. Hij floot vorig jaar de Europa League-finale, dit seizoen de halve finale van de Champions League. Het zou me niet verbazen als we volgend jaar op het WK in Qatar weer een Nederlandse scheidsrechter hebben die een prachtige wedstrijd mag fluiten."

Jullie hopen natuurlijk beiden op het fluiten van de finale op dit EK, maar daarvoor zijn jullie wel afhankelijk van het Nederlands elftal. Hoe gek is dat?

Kuipers: "Wij zijn Nederlanders en hopen dus dat Oranje er het maximale uithaalt. Toernooien zijn onvoorspelbaar, ik doe er ook geen uitspraken meer over. Er kan van alles gebeuren. Mijn grootste dreun die ik ooit heb gehad was op het WK van 2014. Ik had nooit verwacht dat Oranje mijn grootste concurrent zou zijn, maar toch is het gebeurd."

"Een zuur gevoel is nog heel zacht uitgedrukt. Maar waarom is dat de grootste dreun? Niet omdat wij naar huis werden gestuurd omdat Oranje doorging, maar omdat wij uiteindelijk allebei niks hadden. Nederland haalde de finale niet en wij ook niet. Als Oranje de finale had gespeeld, dan had ik echt graag op de tribune gezeten."

Jullie zouden door de coronaregels zelfs een wedstrijd van Oranje kunnen fluiten op dit EK.

Makkelie: "Dat is alleen het geval als er van de achttien scheidsrechters zestien corona hebben, wij als Nederlanders toevallig niet en Oranje op die dag speelt. Dus dat is nagenoeg onmogelijk. Moet je voorstellen dat ik Nederland fluit en ik in de laatste minuut een strafschop voor de tegenstander geef, waardoor Oranje eruit vliegt. Nou, dan moet ik emigreren, denk ik."