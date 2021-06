Bondscoach Senol Günes gaat de openingswedstrijd van Turkije tegen Italië op het EK met veel vertrouwen tegemoet. De 69-jarige Turk denkt dat zijn ploeg vrijdagavond in Rome niets onder hoeft te doen voor 'La Squadra Azzurra', een van de titelfavorieten.

"Het is goed dat ik wat spelers uit de Serie A in mijn selectie heb, want zij weten hoe het eraan toegaat in Italië en hoe we hen moeten benaderen", zei Günes donderdagavond op zijn persconferentie. "Dit wordt een wedstrijd tussen twee sterke ploegen en ik geloof erin dat wij kunnen winnen."

Turkije begint met vertrouwen aan het EK, want de ploeg van Günes is dit jaar nog ongeslagen. In maart werd het Nederlands elftal nog met 4-2 opzijgezet in de kwalificatiereeks voor het WK 2022. Met Italië (aftrap 21.00 uur) treft Turkije vrijdag in de openingswedstrijd wel direct een van de sterkste ploegen op het EK.

"Roberto Mancini heeft veel talentvolle spelers tot zijn beschikking en als voormalig coach van Galatasaray weet hij hoe het Turkse voetbal in elkaar zit", aldus Günes. "We kennen de kracht van Italië, maar ook de zwaktes. Het wordt technisch, tactisch en fysiek een zwaar gevecht."

Naast Italië neemt Turkije het in groep A op tegen Zwitserland en Wales. Turkije haalde in het verleden nog nooit de finale van een EK, al werd in 2008 wel de laatste vier bereikt. Günes durft al wel te dromen van de finale op Wembley.

"We zijn niet de favoriet in groep, maar ik zou het geweldig vinden als we straks in de finale tegenover Italië zouden staan. We moeten onze concentratie niet verliezen, anders kunnen we voor grote problemen komen te staan", waarschuwde Günes.