België moet het zaterdag in de openingswedstrijd van het EK definitief zonder Kevin De Bruyne stellen. De middenvelder van Manchester City is nog niet voldoende hersteld van het breukje in zijn linkeroogkas.

De kans was al klein dat De Bruyne het eerste duel met Rusland zou halen, maar de tachtigvoudig international verklapte donderdag op het trainingskamp tijdens een bezoek van koning Filip dat hij zich op de tweede wedstrijd van het EK richt.

"Het gaat al veel beter", zei De Bruyne volgens Belgische media toen de koning hem vroeg of hij nog pijn heeft. "Met de zon moet ik wel af en toe een bril dragen, maar dat gaat niet altijd. Of ik ga kunnen spelen? Hopelijk de tweede wedstrijd."

De Bruyne liep de oogblessure eind mei op in de verloren Champions League-finale van Manchester City tegen Chelsea, toen hij na een uur spelen in botsing kwam met verdediger Antonio Rüdiger. De Bruyne werd geopereerd en meldde zich maandag bij de nationale ploeg.

Het ontbreken van De Bruyne is een domper voor bondscoach Roberto Martínez, die tegen Rusland nu niet over een van zijn belangrijkste spelers kan beschikken. De Bruyne miste onlangs ook al de oefenduels van België met Griekenland (1-1) en vicewereldkampioen Kroatië (1-0).

België treft in groep B niet alleen Rusland, maar ook Denemarken en Finland. Het duel van de 'Rode Duivels' met de Russen begint zaterdag om 21.00 uur in Sint-Petersburg.