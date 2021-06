Memphis Depay voelt geen druk voor het EK, al lijkt Oranje aanvallend grotendeels van hem afhankelijk. De 27-jarige spits scoorde drie keer in de voorbereiding en was bij de andere twee treffers eveneens betrokken.

"Ik voel geen druk in Oranje", aldus Memphis. "Ik zie elke wedstrijd voor het Nederlands elftal als een mooie uitdaging en probeer ervan te genieten. Dat is ook wat ik tegen andere spelers zeg. Geniet ervan als je speelt bij Oranje, dan komt de kwaliteit vanzelf."

Het moyenne van de 64-voudig international schoot omhoog sinds Ronald Koeman in 2018 begon als bondscoach. Hij maakte sindsdien 18 van de in totaal 67 Oranje-treffers en gaf 15 assists. Onder Frank de Boer behield hij een hoog gemiddelde.

"Ik heb honger om me te bewijzen. Elke wedstrijd weer en daar leef ik van. Het is altijd fijn als ik me bij Oranje mag melden. Ik loop hier rond met een lach, want we hebben eens supergroep. Het is mooi dat ik belangrijk voor die groep kan zijn. Maar het kan altijd beter."

Memphis op de fiets op weg naar de training van Oranje. Memphis op de fiets op weg naar de training van Oranje. Foto: Pro Shots

'Alles moet wijken'

Bij het vorige eindtoernooi van Oranje, het bronzen WK van 2014, was Memphis pas twintig jaar en maakte hij in Brazilië zijn eerste twee interlandgoals. Inmiddels staat de teller op 26, waarmee hij grote namen als Rafael van der Vaart (25) en Marco van Basten (24) voorbij is.

"Ik ben een totaal andere voetballer en een totaal ander mens dan in 2014", zegt Memphis. "Ik ben volwassener en voel de verantwoordelijkheid om het team te dragen."

Zeven jaar geleden werd hij, mede door zijn goals tegen Australië en Chili, achter Paul Pogba tweede bij de verkiezing talent van het toernooi. Hij legde zo de basis voor een transfer van PSV naar Manchester United een jaar later.

"Ik weet wat een toernooi kan beteken voor een loopbaan. De manier waarop de voetbalwereld naar je kijkt, verandert drastisch als je een goed EK of WK speelt. En het is ook een ervaring voor jezelf. Oud-spelers hebben het nu nog over eindtoernooien. Ze nemen die herinneringen hun hele leven mee, dat gaat veel verder dan het moment op zich. Heel Nederland leeft mee. Het is een geweldig iets, wat we met z'n allen moeten beleven. Alles moet daarvoor wijken."

