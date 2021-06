Bondscoach Roberto Mancini heeft de ambitie om met Italië dit EK minimaal de halve finales te halen. Hij trapt met zijn ploeg het toernooi vrijdagavond om 21.00 uur af in Rome met de wedstrijd tegen Turkije.

Voor Italië betekent het na vijf jaar een terugkeer op een groot toernooi, want in 2018 werd plaatsing voor het WK verrassend misgelopen. Onder Mancini, die datzelfde jaar werd aangesteld als opvolger van Giampiero Ventura, werd de weg naar boven ingezet.

"Ik had drie jaar geleden al vertrouwen in deze ploeg en dat is alleen maar meer geworden", zei Mancini donderdag op een persconferentie. "We hebben hard gewerkt, we hebben uitstekende spelers en we hebben een geweldige teamgeest gesmeed."

Volgens Mancini is het deze zomer tijd om daar de vruchten van te plukken. "Aan het einde van het toernooi willen we graag naar Wembley", doelt hij op het stadion in Londen waar de halve finales en de finale worden afgewerkt. "Het is zaak de goede lijn door te trekken."

'Openingswedstrijd moeilijkste van allemaal'

De oud-trainer van onder meer Internazionale en Manchester City denkt niet dat de wedstrijd tegen Turkije in het Stadio Olimpico een makkelijke opgave wordt. Hij wijst erop dat op een eerste wedstrijd op een groot toernooi extra druk staat.

"De eerste wedstrijd is altijd de moeilijkste, zeker als het ook nog de openingswedstrijd van een toernooi is. We moeten proberen om vrij te zijn in ons hoofd en ervan te genieten."

Mancini verwijst daarbij ook naar de coronapandemie, waardoor het EK vorig jaar werd verschoven. "Na alles wat we hebben meegemaakt is het nu tijd om een glimlach op de gezichten van de mensen te toveren."

Italië is ingedeeld in groep A en neemt het daarin verder nog op tegen Zwitserland en Wales. De openingswedstrijd tegen Turkije staat vrijdag onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.