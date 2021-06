Het EK, dat vrijdag begint met de wedstrijd tussen Turkije en outsider Italië, staat garant voor mooie feitjes en levert wellicht een aantal records op. Een overzicht.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Oranje gaat voor eerste zege op EK sinds 2008

Het klinkt surrealistisch, maar de laatste keer dat het Nederlands elftal een EK-wedstrijd won, is dertien jaar geleden. Destijds werd Roemenië in de voor Oranje zeer succesvolle groepsfase van het EK 2008 met 2-0 verslagen.

Sindsdien werd vier keer verloren op een EK (in 2008 van Rusland in de kwartfinales en in 2012 van Denemarken, Duitsland en Portugal in de groepsfase), waarmee Nederland tot de landen met de langste verliesreeks op een Europees kampioenschap behoort. Het record is in handen van Joegoslavië, dat tussen 1968 en 2000 zes keer verloor.

De laatste Nederlandse overwinning op een EK dateert van 17 juni 2008, toen Roemenië met 2-0 werd verslagen. De laatste Nederlandse overwinning op een EK dateert van 17 juni 2008, toen Roemenië met 2-0 werd verslagen. Foto: ANP

Dubbele mijlpaal lonkt voor Ronaldo

Bij titelverdediger Portugal is Cristiano Ronaldo uiteraard de meest in het oog springende speler. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar deed al mee tijdens de vorige vier EK's en is bij speeltijd op de komende editie de enige die kan zeggen dat hij op vijf verschillende Europese kampioenschappen heeft gespeeld.

Daarnaast krijgt de aanvaller van Juventus ook een record op zijn naam als hij scoort. In dat geval is hij namelijk de eerste speler die de grens van tien doelpunten op EK's slecht. Nu deelt hij het record nog met de Franse legende Michel Platini.

Cristiano Ronaldo was er in 2004 voor het eerst bij op het EK, toen in de finale van Griekenland werd verloren. Cristiano Ronaldo was er in 2004 voor het eerst bij op het EK, toen in de finale van Griekenland werd verloren. Foto: Pro Shots

Drie op een rij voor Kuipers

Nóg iemand die al een tijdje meegaat op het EK: Björn Kuipers. De Oldenzaler, samen met debutant Danny Makkelie de Nederlandse scheidsrechters op het EK, voegt zich in een bijzonder rijtje.

Tot dusver werden alleen de Zweed Anders Frisk en de Deen Kim Milton Nielsen - beiden zijn al een tijdje gestopt - drie keer aangesteld voor een EK. Cüneyt Çakir uit Turkije staat overigens voor dezelfde mijlpaal als Kuipers.

Björn Kuipers maakte in 2012 zijn eerste EK mee en moest toen het duel tussen Frankrijk en Oekraïne staken wegens regen. Björn Kuipers maakte in 2012 zijn eerste EK mee en moest toen het duel tussen Frankrijk en Oekraïne staken wegens regen. Foto: AFP

Willems niet langer de jongste speler?

De kans is groot dat Jetro Willems zijn status als jongste EK-speler ooit na negen jaar kwijtraakt. De linksback maakte tijdens het EK van 2012, met slechts twee interlands in de benen, op een leeftijd van achttien jaar en 71 dagen zijn debuut op het eindtoernooi.

Op dit EK zijn er twee kandidaten om Willems het record afhandig te nemen: Jude Bellingham (Engeland) en Kacper Kozlowski (Polen), die allebei pas zeventien jaar zijn. Van die twee lijkt de kans op speeltijd voor Bellingham, die afgelopen seizoen doorbrak bij Borussia Dortmund, het grootst.

Hoelang mag Jetro Willems zich nog de jongste EK-speler ooit noemen? Hoelang mag Jetro Willems zich nog de jongste EK-speler ooit noemen? Foto: Getty Images

Deschamps kan geschiedenis schrijven

Met Frankrijk als topfavoriet is de kans zeker aanwezig dat Didier Deschamps zijn palmares nog wat kan verfraaien. Bij een Europese titel zou hij de eerste zijn die zich als speler én bondscoach zowel wereld- als Europees kampioen mag noemen.

Tot nu toe is Berti Vogts de enige die als speler en coach de Europese titel pakte; dat was in 1972 en 1996 met Duitsland. Zijn landgenoot Franz Beckenbauer werd wereldkampioen als speler en coach, in 1974 en 1990.

Didier Deschamps mocht de EK-trofee in 2000 al eens in ontvangst nemen in De Kuip. Didier Deschamps mocht de EK-trofee in 2000 al eens in ontvangst nemen in De Kuip. Foto: AFP

Stekelenburg oudste speler van toernooi

Met zijn 38 jaar mag Maarten Stekelenburg zich de oudste speler op het EK noemen. De keeper van Oranje troeft Schotland-doelman Craig Gordon en de Portugees Pepe af, die eveneens 38 jaar zijn, maar een aantal maanden later werden geboren.

Een record is niet in zicht voor Stekelenburg, want de Hongaarse keeper Gábor Király was veertig jaar toen hij in actie kwam tijdens het EK van 2016. Ook Lothar Matthäus (39) en Morten Olsen (38) blijven de Ajacied hoe dan ook voor.

Gábor Király, bekend van zijn joggingbroek, zal na dit toernooi hoe dan ook nog de oudste EK-speler zijn. Gábor Király, bekend van zijn joggingbroek, zal na dit toernooi hoe dan ook nog de oudste EK-speler zijn. Foto: AFP