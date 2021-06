Kenners én niet-kenners worstelen kort voor de start van het EK voetbal met de vraag welke landen het verst gaan komen. En wie zijn de potentiële sterren? We helpen je in dit tweede deel (klik hier voor deel één) een handje met je EK-spel.

Italië

Bondscoach: Roberto Mancini

Sterspelers: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola, Marco Verratti, Ciro Immobile

In een poule met: Zwitserland, Turkije en Wales

Laatste resultaat op EK en WK: Kwartfinales op het EK 2016 en niet gekwalificeerd voor WK 2018.

Nadat Italië in 2018 voor het eerst in zestig jaar schitterde door afwezigheid op een WK is 'La Nazionale' terug op een eindtoernooi. Bondscoach Roberto Mancini heeft bovendien een ploeg om rekening mee te houden en zou het zomaar eens ver kunnen gaan schoppen op dit EK.

Italië beleeft misschien wel de beste voorbereiding van alle EK-favorieten. In de laatste oefenwedstrijd werd Tsjechië niet alleen met 4-0 van de mat geveegd, ook hielden de Italianen voor de achtste keer op rij de nul. Het was bovendien al de 27e achtereenvolgende keer dat Italië ongeslagen bleef.

De terugkeer van Italië aan de top van het Europese voetbal werd ingezet met de komst van Mancini. De ervaren coach nam de taken over van Giampiero Ventura, onder wiens leiding Italië voor het eerst sinds 1958 een WK miste. Mancini trok de teugels flink aan en selecteerde door, maar hield met spelers als Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini ook de nodige ervaring in de ploeg.

Met spelers als Leonardo Spinazzola, Nicolò Barella en Ciro Immobile beschikt Mancini over een talentvolle ploeg, die niet alleen in staat is om stug te verdedigen, maar ook nog eens fris en aanvallend voetbal kan laten zien. Oranje kan daarover meepraten na de twee Nations League-wedstrijden (0-1-verlies en 1-1-gelijkspel) tegen Italië van eind vorig jaar.

Spanje

Bondscoach: Luis Enrique

Sterspelers: David de Gea, Jordi Alba, Sergio Busquets

In een poule met: Zweden, Polen en Slowakije

Laatste resultaat op EK en WK: Achtste finales bij het EK 2016 en achtste finales bij het WK 2018

Spanje beleeft een zeer tumultueuze aanloop naar het EK. Door een positieve coronatest van Sergio Busquets werd de voorbereiding van de ploeg van bondscoach Luis Enrique flink door de war geschopt.

Hoewel Busquets na zijn besmetting meteen het trainingskamp verliet, nam Enrique geen risico. Spanje speelde met het onder 21-team de laatste oefenwedstrijd tegen Litouwen (4-0-winst). Ook werden er in allerijl ingevlogen zes extra spelers in een aparte bubbel achter de hand gehouden, maar zij bleken - ondanks een vals positieve test voor Diego Llorente - niet nodig.



Enrique beschikt over te veel kwaliteit in zijn selectie om de ploeg vanwege deze mindere voorbereiding al af te schrijven. Naast Busquets, die waarschijnlijk alleen de eerste groepswedstrijd moet missen, kan Enrique een beroep doen op topspelers als David de Gea, Jordi Alba en Pablo Sarabia. Vrijwel alle spelers in zijn selectie weten wat het is om prijzen te winnen en spelen bij Europese topclubs.

Bovendien zint de Europees kampioen van 2012 op revanche na de min of meer mislukte laatste eindtoernooien.

België

Bondscoach: Roberto Martínez

Sterspelers: Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens

In een poule met: Denemarken, Finland en Rusland

Laatste resultaat op EK en WK: Kwartfinales bij het EK 2016 en derde op het WK 2018

Voor de 'gouden generatie' van België wordt dit EK de laatste serieuze kans om een hoofdprijs te pakken. Voormalig topspelers als Vincent Kompany en Moussa Dembélé zijn er al niet meer bij. Jan Vertonghen (34), Thomas Vermaelen (35), Toby Alderweireld (32) en Dries Mertens (34) maken nog wel deel uit van de selectie, maar zijn de dertig al ruimschoots gepasseerd.

De Belgen worden de laatste eindtoernooien steevast tot de favorieten gerekend, maar de 'Rode Duivels' hebben die favorietenrol nog niet waar kunnen maken. Bij het WK van 2018 was België daar overigens wel dichtbij toen de ploeg in de halve finales nipt werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk.

België - al sinds 2018 de nummer één op de FIFA-ranking - kent een redelijke voorbereiding op het EK met een gelijkspel tegen Griekenland (1-1), maar ook een overwinning op Kroatië (1-0). Dat was echter niet het volledige verhaal van de EK-aanloop: net als bij Oranje ging het bij België ook lange tijd over vermeende vaccinweigeraars.

Hoewel sommige spelers dus al wat ouder zijn, heeft België nog steeds een ploeg om van te smullen. Met onder anderen Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku kan bondscoach Roberto Martínez nog steeds een elftal van wereldklasse opstellen. En wie weet krijgt hij Eden Hazard - ondanks een dramatisch seizoen bij Real Madrid - ook nog in vorm.

De outsiders

Nederland wordt door de bookmakers niet tot de favorieten gerekend. Een eindzege van Oranje levert bij de meeste wedkantoren zo'n twintig keer je inleg op. Oranje beschikt weliswaar over topspelers als Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Matthijs de Ligt, maar lijkt in de breedte te zwak om op voorhand bij de groep favorieten te worden ingedeeld. Waarbij het ook niet helpt dat aanvoerder Virgil van Dijk er door een kruisbandblessure niet bij is.

Het probleem zit 'm vooral in aanvallend opzicht: te veel hangt af van de vorm van Memphis Depay. Niettemin heeft Oranje genoeg kwaliteit in huis om iedere ploeg in de problemen te brengen, al was de topvorm er in de aanloop naar het EK nog niet.

In Denemarken wordt reikhalzend uitgekeken naar het EK. Bondscoach Kasper Hjulmand wordt in eigen land gezien als de kroonprins van het trainersgilde, die met FC Nordsjaelland bevlogen en attractief voetbal heeft laten zien. Met spelers als Kasper Schmeichel (Leicester City), Christian Eriksen (Internazionale), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur) en Martin Braithwaite (FC Barcelona) heeft Hjulmand de beste Deense selectie van de afgelopen jaren tot zijn beschikking. Of de Denen ook de absolute toplanden aan het wankelen kunnen brengen, is evenwel de vraag.

Van de verrassende WK 2018-finalist Kroatië wordt door de bookmakers niet veel meer verwacht. Voor iedere euro op de Kroaten krijg je bij winst zo'n 40 tot 50 euro terug. Vedette Ivan Rakitic stopte vorig jaar al met zijn interlandloopbaan en Luka Modric (35), de superster van het afgelopen WK, lijkt op zijn retour. Al hoopt de middenvelder van Real Madrid er nog één keer alles uit te persen met de nationale ploeg.

Lees hier deel één van dit tweeluik over de EK-favorieten terug.