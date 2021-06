Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen zondag een bezoek aan de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het EK. Oranje speelt in de Johan Cruijff ArenA vanaf 21.00 uur tegen Oekraïne.

Het koninklijk paar heeft in het verleden vaker duels van Oranje op een groot toernooi bezocht. Op het WK van 2014 in Brazilië, het laatste toernooi waarvoor Nederland zich wist te kwalificeren, bezochten Willem-Alexander en Máxima de groepswedstrijd tegen Australië in Porto Alegre.

Het paar bezocht na de 3-2-zege van Oranje de kleedkamer om de spelers van toenmalig bondscoach Louis van Gaal toe te spreken.

Willem-Alexander en Máxima op de tribune bij het WK in Zuid-Afrika in 2010. Willem-Alexander en Máxima op de tribune bij het WK in Zuid-Afrika in 2010. Foto: Pro Shots

Willem-Alexander is groot sportliefhebber

Op het WK in Zuid-Afrika in 2010 bezochten Willem-Alexander en Máxima de halve finale tegen Uruguay (3-2-zege) en de finale tegen Spanje (1-0-nederlaag na verlenging). Na afloop van de verloren eindstrijd werden enkele spelers getroost door de (toen nog) prins en prinses.

Willem-Alexander staat bekend als een groot sportliefhebber. Van 1998 tot vlak voor zijn kroning in 2013 was hij lid van het IOC. Het internationaal olympisch comité riep hem drie jaar later uit tot erelid.

Na de groepswedstrijd tegen Oekraïne speelt Oranje in groep C nog tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).