Kenners én niet-kenners worstelen kort voor de start van het EK voetbal met de vraag welke landen het verst gaan komen. En wie zijn de potentiële sterren? We helpen je een handje met je EK-spel.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Frankrijk

Bondscoach: Didier Deschamps

Sterspelers: Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Paul Pogba

In een poule met: Duitsland, Portugal en Hongarije

Laatste resultaat op EK en WK: In 2016 verliezend EK-finalist en in 2018 wereldkampioen

De meeste grote wedkantoren hebben Frankrijk als titelkandidaat nummer één ingeschaald en dat is niet voor niets. De regerend wereldkampioen kan in elke linie spelers van internationaal topniveau opstellen.



En Frankrijk is op papier zelfs nog iets sterker dan op de laatste twee eindtoernooien, want topspits Karim Benzema is weer terug bij de ‘Haantjes’.

Verrassend genoeg haalde Deschamps de spits van Real Madrid weer terug nadat hij zes jaar lang in de ban was gedaan vanwege zijn vermeende rol bij de afpersing van teamgenoot Mathieu Valbuena rond een seksvideo.

Benzema is inmiddels 34, maar heeft aan scorend vermogen nog niks ingeleverd. Al profiteert hij ook van het feit dat de Franse spitspositie na zijn gedwongen afscheid telkens weer onderwerp van discussie was.

De gretigheid van de teruggekeerde Benzema moet er ook voor zorgen dat Frankrijk niet verzadigd is, al zal de aanwezigheid van de onvermoeibare stille ster N'Golo Kanté en toptalenten als Marcus Thuram en Jules Koundé daar ook bij helpen.

Duitsland

Bondscoach: Joachim Löw

Sterspelers: Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané, Manuel Neuer, Kai Havertz

In een poule met: Frankrijk, Portugal en Hongarije

Laatste resultaat op EK en WK: Halve finale op EK 2016 en uitschakeling in groepsfase WK 2018

Voor Duitsland staat het EK deels in het teken van revanche voor het beschamende WK van 2018. 'Die Mannschaft' werd drie jaar geleden in Rusland, nota bene als titelverdediger, al in de groepsfase uitgeschakeld in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea en kreeg de hoon van het land over zich heen.

Bondscoach Joachim Löw mocht aanblijven, maar greep wel drastisch in door routiniers Jérôme Boateng, Thomas Müller en Mats Hummels niet meer op te roepen. Heel veel haalde die bekritiseerde maatregel niet uit: Duitsland werd in het najaar van 2020 in de Nations League vernederd door Spanje (6-0) en de Duitsers verloren eind maart in de WK-kwalificatiereeks met 2-1 van Noord-Macedonië.

Eerder die maand maakte Löw al bekend na het EK te stoppen als bondscoach, ondanks zijn tot en met het WK 2022 lopende contract. Niet geheel toevallig zette hij al snel de deur open voor een rentree van Müller en Hummels, die beiden de selectie voor het EK haalden.

De routiniers moeten de groep met toptalenten, onder wie Serge Gnabry, Leroy Sané en Kai Havertz, bij de hand gaan nemen in de jacht op de Europese titel. Na de verloren finale in 2008 en halvefinaleplaatsen in 2012 en 2014 moet het nu gaan gebeuren voor de ploeg van Löw, die na het EK plaatsmaakt voor Hans-Dieter Flick.

99 Met deze tips ga jij dit jaar je EK-pool winnen

Engeland

Bondscoach: Gareth Southgate

Sterspelers: Harry Kane, Marcus Rashford, Mason Mount, Jadon Sancho

In een poule met: Kroatië, Schotland en Tsjechië.

Laatste resultaat op EK en WK: Achtste finale op EK 2016 en halve finale op WK 2018

Engeland begint altijd als een van de titelkandidaten aan een eindtoernooi, maar 'The Three Lions' weten de verwachtingen zelden waar te maken. Op het WK van 2014 was de groepsfase het eindstation en op het EK van 2016 werd slechts de achtste finales gehaald.

Nu lijken de zaken er iets anders voor te staan, met dank aan het WK van 2018. Engeland haalde voor het eerst sinds 1990 de halve finale en was dicht bij de eindstrijd van het mondiale eindtoernooi, maar Kroatië was na verlenging te sterk. Op het EK stond Engeland nog nooit in de finale, maar daar moet dit jaar verandering in komen.

Bondscoach Gareth Southgate heeft de beschikking over een sterrenensemble met bijna allemaal spelers uit de Premier League, aangevuld door Borussia Dortmund-sterren Jadon Sancho en Jude Bellingham en Kieran Trippier, vaste kracht bij de kampioensploeg van Atlético Madrid.

Met onder anderen Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Dominic Calvert-Lewin en Mason Mount hoeft Southgate zich over scorend vermogen geen zorgen te maken. Kane maakte afgelopen seizoen ondanks het wisselvallige seizoen van Tottenham 23 competitiedoelpunten en kroonde zich daarmee tot topscorer van de Premier League.

Portugal

Bondscoach: Fernando Santos

Sterspelers: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias

In een poule met: Duitsland, Frankrijk en Hongarije

Laatste resultaat op EK en WK: Europees kampioen in 2016 en achtste finale op WK 2018



Redelijk uit het niets veroverde Portugal vijf jaar geleden de Europese titel door Frankrijk in de finale te verslaan.



Het was de eerste keer dat de Portugezen een eindtoernooi wonnen, maar de ploeg van bondscoach Fernando Santos is er niet zwakker op geworden.

Cristiano Ronaldo is ondanks zijn 36 jaar nog de onbetwiste leider bij Portugal, getuige zijn 28 doelpunten dit seizoen in de Serie A. Maar met andere sterren als Bernardo Silva, Bruno Fernandes en João Félix hoeft niet alles van Ronaldo te komen.



Daar zit nog wel een risico: in Portugal is er lichte vrees dat het spel te veel op Ronaldo gericht is en de nieuwe aanvallende sterren daardoor minder uit de verf komen.

De defensie zal daar minder last van hebben, want die is er dankzij de internationale doorbraak van Rúben Dias zeker op vooruit gegaan. De centrumverdediger van Manchester City werd tijdens zijn debuutseizoen in Engeland uitgeroepen tot Speler van het Jaar.