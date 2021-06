Duitsland moet het in zijn eerste wedstrijd op het EK tegen Frankrijk zonder Leon Goretzka stellen. De middenvelder is niet op tijd hersteld van een spierblessure.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Goretzka miste vanwege zijn blessure al de oefenduels met Denemarken (1-1) en Letland (7-1-zege). Donderdag deed hij voor het eerst weer mee met de groepstraining.

"Het is mooi dat we vandaag met de volledige groep konden trainen", zegt teammanager Oliver Bierhoff donderdag tegen Kicker. Op Goretzka na is iedereen beschikbaar voor het duel met wereldkampioen Frankrijk.

"De eerste wedstrijd komt voor hem nog te vroeg. Leon zal dit toernooi nog een belangrijke rol voor ons spelen", aldus Bierhoff.

99 Met deze tips ga jij dit jaar je EK-pool winnen

Duitsland in poule bij Frankrijk, Portugal en Hongarije

De 26-jarige Goretzka speelde 25 interlands voor 'Die Mannschaft', waarin hij elf doelpunten maakte. De middenvelder had de afgelopen drie seizoenen een vaste basisplaats bij Bayern München.

Duitsland speelt zijn drie groepsduels in München. Na Frankrijk (dinsdag), zijn ook Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni de tegenstanders in groep F.