De grootste coronazorgen bij het Spaanse elftal lijken achter de rug. Verdediger Diego Llorente blijkt toch niet besmet te zijn en bondscoach Luis Enrique vertelde dat hij geen vervanger zal oproepen voor Sergio Busquets.

Volg het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Een uur geleden is Llorente negatief getest op het coronavirus", zei Enrique donderdag op een persconferentie. "De eerdere positieve test kan heel goed valspositief zijn geweest."

De voorbereiding van Spanje op het EK werd de laatste dagen behoorlijk in de war geschopt door coronaperikelen. Eerst testte Busquets en later ook Llorente positief op het virus.

Om de kans op verdere besmettingen te verkleinen, speelde Spanje met het onder 21-team in een oefenduel met Litouwen (4-0-winst). Daarnaast werd er een parallelle bubbel gecreëerd waarin zes spelers trainden in afwachting van een mogelijke oproep als er meer internationals besmet zouden blijken.

Alle moeite lijkt inmiddels voor niets. Er zijn zes dagen verstreken na de positieve test van Busquets, meer dan de gemiddelde incubatietijd van het virus. De spelers ondergaan dagelijks een PCR-test.

Enrique vertelde geen vervanger op te roepen voor Busquets, die in isolatie verblijft. "We gaan op hem wachten. Hij is asymptomatisch, ze zeggen dat je dan minder besmettelijk bent. We hopen dat alles zal meevallen."

99 Met deze tips ga jij dit jaar je EK-pool winnen

Ramos nog steeds geen optie voor Enrique

Sergio Ramos behoorde niet tot de zes spelers die de afgelopen dagen in de parallelle bubbel trainden. De aanvoerder van Real Madrid, die dit seizoen vaak met blessures kampte, werd verrassend buiten de EK-selectie gehouden.

"Ik heb er niet over getwijfeld om Ramos alsnog op te roepen", zei Enrique. "Zijn situatie is niet veranderd."

Voor Spanje begint het EK maandag met een wedstrijd tegen Zweden in Sevilla. In diezelfde stad speelt de ploeg van Enrique ook de groepswedstrijden tegen Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni).