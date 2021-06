Memphis Depay en Matthijs de Ligt vinden het helemaal niet erg dat Oranje door de bookmakers niet tot de favorieten wordt gerekend op dit EK. Volgens sportdatabureau Gracenote heeft de ploeg van bondscoach Frank de Boer 5 procent kans om het toernooi te winnen, acht landen hebben een grotere kans.

"Gelukkig gebeurt voetbal op het veld en niet op een databureau", zegt Matthijs de Ligt, die een voordeel ziet in het feit dat er niet veel wordt verwacht van Oranje. "Ik heb in 2018/2019 met Ajax in de Champions League meegemaakt hoe het is om als underdog ver te komen. Het is lekker om in een toernooi te groeien, zonder al te hoge verwachtingen."

Memphis Depay trekt de vergelijking met zijn eerste grote toernooi met Oranje, het WK van 2014. "Volgens mij is het nu niet anders dan toen, we zijn het gewend", aldus de 27-jarige Memphis, die zeven jaar geleden twee keer scoorde op het WK en met een bronzen plak naar huis ging.

"We hebben nu dezelfde drang om het te laten zien. We willen meedoen om de prijzen en niet alleen meedoen. De focus, concentratie en fitheid die ik de afgelopen weken op de training zie, zijn vergelijkbaar met 2014. Iedereen staat op scherp."

België wordt gezien als absolute topfavoriet

De voorspelling van Gracenote is dat outsider Nederland in de kwartfinales strandt. Bondscoach Frank de Boer zei bij de start van de voorbereiding dat de Europese titel het doel is, maar dat het al heel mooi zou zijn als Oranje de halve finales haalt.

De 21-jarige De Ligt spreekt geen doelstelling uit. "Maar wij, als Nederlands elftal, hebben van onszelf wel hoge verwachtingen en willen die ook waarmaken. Als je aan een toernooi begint, wil je winnen. Ook als je niet de favoriet bent."

De topfavoriet voor de eindzege is volgens Gracenote België, dat 14 procent kans op de Europese titel gegeven wordt. Na de Belgen volgen Frankrijk en Engeland met 12 procent en daarna komen Spanje (10 procent), Italië (9 procent) en Portugal (8 procent).