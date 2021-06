Italië heeft de UEFA donderdag toestemming gevraagd om een vervanger op te roepen voor Lorenzo Pellegrini. De middenvelder raakte woensdag geblesseerd op de training van 'La Squadra Azzurra'.

Het is niet duidelijk waar de 24-jarige Pellegrini precies last van heeft. De Italiaanse bond maakt alleen bekend dat er bij de UEFA een verzoek is neergelegd om middenvelder Gaetano Castrovilli als vervanger op te mogen roepen.

In afwachting van het antwoord van de UEFA zal de 24-jarige Castrovilli zich al bij de nationale ploeg melden. AS Roma-aanvoerder Pellegrini blijft voorlopig ook bij de selectie in Rome, waar Italië het EK vrijdagavond opent tegen Turkije.

Het is de tweede keer dat bondscoach Roberto Mancini een speler geblesseerd ziet afhaken. Internazionale-middenvelder Stefano Sensi, die zich al met een kwetsuur bij de nationale ploeg meldde, werd na een terugslag in zijn revalidatie vervangen voor Matteo Pessina.

Met Marco Verratti zit er nog een speler in de selectie van Italië die niet fit is. De middenvelder van Paris Saint-Germain lijkt volgens Italiaanse media de eerste twee groepsduels te moeten missen, maar kan daarna mogelijk wel aansluiten.

Italië neemt het in groep A naast Turkije nog op tegen Zwitserland (16 juni) en Wales (20 juni) en speelt alle wedstrijden in het eigen Stadio Olimpico.