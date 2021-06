Matthijs de Ligt heeft goede hoop dat hij zondag kan spelen in de eerste EK-wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne. De 21-jarige verdediger, die kampt met liesklachten, wil de komende dagen volledig meedoen bij de groepstraining.

"Het ziet er nu goed uit, maar het blijft elke dag afwachten hoe het voelt en hoe het herstelt", aldus De Ligt donderdag op een persmoment van Oranje. Door zijn liesblessure liet hij de oefenwedstrijd zondag tegen Georgië schieten, waarna hij de afgelopen dagen deels individueel trainde.

Donderdag heeft de Oranje-selectie een vrije dag en vrijdag en zaterdag staan de laatste twee trainingen in de aanloop naar het treffen met Oekraïne op het programma.

"Hopelijk kan ik de komende dagen helemaal met de groep trainen en dan moet ik Oekraïne kunnen halen", zei De Ligt, die dinsdag alleen de afsluitende partijvorm aan zich voorbij liet gaan. "Het doel is zeker de eerste wedstrijd van dit EK."

De Ligt onder de indruk van Timber

Mocht De Ligt niet op tijd fit zijn, dan wordt hij centraal achterin waarschijnlijk vervangen door Jurriën Timber. De negentienjarige verdediger maakte een goede indruk tegen Georgië en eerder ook tegen Schotland, zo zag ook De Ligt.

"Het is heel positief wat Timber laat zien. Zijn technische basis is goed, hij is rustig aan de bal en staat ook verdedigend zijn mannetje. In de oefenwedstrijden heeft hij aan de bondscoach laten zien dat hij op dit podium kan spelen."

Nederland tegen Oekraïne begint zondag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De andere wedstrijd in groep C gaat in Boekarest tussen Noord-Macedonië en Oostenrijk en daar is de aftrap op 18.00 uur.