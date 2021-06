Bij de EK-wedstrijden in Kopenhagen zullen meer toeschouwers aanwezig mogen zijn dan oorspronkelijk was vastgesteld. De Deense regering heeft daarover met het parlement een akkoord bereikt.

In principe zijn per EK-duel in het stadion Parken nu 25.000 bezoekers welkom. Dat waren er in eerste instantie vanwege de coronamaatregelen 15.900. Het stadion biedt normaal gesproken plaats aan 38.000 toeschouwers.

De Deense voetbalbond DBU gaat er nog niet van uit dat bij de eerste EK-wedstrijd zaterdag tegen Finland meteen al 25.000 fans kunnen worden toegelaten. Volgens de DBU is de voorbereidingstijd daar te kort voor.

Bij de andere groepsduels, met België en Rusland, hoopt de DBU wel op het maximaal toegestane aantal van 25.000 toeschouwers.

Na de drie groepswedstrijden van Denemarken vindt ook een duel uit de achtste finales van het EK in Kopenhagen plaats.

Ook in Amsterdam, Rome, Bakoe, Sint-Petersburg, Boekarest, Londen, Glasgow, Sevilla, Boedapest en München worden EK-wedstrijden gespeeld. De finale is op 11 juli op Wembley in Londen.