Bondscoach Fernando Santos gelooft niet dat Cristiano Ronaldo zich de laatste tijd zorgen heeft gemaakt over zijn productiviteit bij het Portugese elftal. De aanvoerder en sterspeler droeg woensdagavond met een treffer bij aan de ruime oefenzege op Israël (4-0).

Voor de ontmoeting met Israël kwam de 36-jarige Ronaldo in zijn laatste zes interlands 'slechts' één keer tot scoren en dat was eind maart tegen Luxemburg. Tegen Israël zorgde de topscorer aller tijden van Portugal vlak voor rust voor de 2-0.

"Ik heb nog niet met Ronaldo gesproken, want ik ben nog niet in de kleedkamer geweest", zei Santos toen hem op zijn persconferentie werd gevraagd of Ronaldo opgelucht is. "Maar Ronaldo is altijd kalm. Ik zou niet weten waarom de beste speler ter wereld zich zorgen zou moeten maken over een gebrek aan doelpunten."

Ronaldo begint sowieso met vertrouwen aan het EK, want de aanvaller van Juventus sloot het seizoen in de Serie A met 29 doelpunten af als topscorer. Hij heeft namens Portugal nu 104 keer gescoord in 175 wedstrijden.

'Ik weet wat we moeten doen om het EK weer te winnen'

De regerend Europees kampioen is een van de favorieten en begint de jacht op titelprolongatie volgende week dinsdag met een wedstrijd tegen Hongarije in Boedapest. Bondscoach Santos denkt dat zijn ploeg vijf jaar na de gewonnen finale tegen Frankrijk opnieuw succesvol kan zijn.

"Ik weet wat we moeten doen om het toernooi te winnen en dat heb ik ook al tegen mijn ploeg gezegd. De spelers werken er hard voor en zijn heel erg gemotiveerd. We hebben een fantastische ploeg en we beginnen straks tegen Hongarije met grote ambities aan het EK", aldus Santos.

Portugal treft straks met Hongarije eerst de op papier zwakste tegenstander in de loodzware poule. De titelverdediger speelt in groep F ook tegen regerend wereldkampioen Frankrijk en Duitsland. Het EK begint vrijdag met Italië-Turkije.