De UEFA heeft vlak voor het begin van het EK het prijzengeld gereduceerd. De uitkeringen aan de deelnemende landen zijn met 40 miljoen euro verlaagd, tot een totaalbedrag van 331 miljoen euro. Volgens de UEFA is er door de coronacrisis minder geld beschikbaar om te verdelen onder de EK-landen.

De huidige som is niettemin nog steeds een record. Vijf jaar geleden bij het EK in Frankrijk, toen er voor de eerste keer 24 landen meededen, betaalde de UEFA 301 miljoen euro uit aan de deelnemers.

De Europees kampioen kan deze zomer rekenen op een vergoeding van maximaal 28,25 miljoen euro. Voor dat bedrag moeten ook de drie groepswedstrijden worden gewonnen. Bij het vorige EK kon de Europees kampioen nog rekenen op maximaal 27 miljoen euro.

Elk EK-land ontvangt 9,25 miljoen euro aan startgeld. Een overwinning in de groep levert 1 miljoen euro op en een gelijkspel is goed voor 500.000 euro.

De UEFA beloont kwalificatie voor de achtste finales met een bedrag van 1,5 miljoen, voor de kwartfinales met 2,5 miljoen en voor de halve finales met 4 miljoen. De winnaar van de EK-finale krijgt 8 miljoen en de verliezer 5 miljoen.

Het EK gaat vrijdag van start met de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije in Stadio Olimpico in Rome. Het Nederlands elftal begint de jacht op de Europese titel zondag tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA.