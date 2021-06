We kennen allemaal de geijkte namen als Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé en Kevin De Bruyne die waarschijnlijk ook op dit EK een hoofdrol voor zich gaan opeisen. Maar wie zijn de potentiële sterren van het toernooi? NU.nl zet ze op een rijtje.

Ryan Gravenberch (Nederland/Ajax)

Interlands: 5

Doelpunten: 1

Gravenberch (19) heeft al jaren te maken met torenhoge verwachtingen. Met 16 jaar en 130 dagen werd hij in september 2018 tijdens de uitwedstrijd tegen PSV (3-0) de jongste debutant van Ajax ooit. Zijn geduld werd in de jaren daarop op de proef gesteld. Hij moest zich bewijzen bij Jong Ajax, maar brak dit seizoen door in het eerste elftal. Op jonge leeftijd is hij als een van de twee controleurs een van de dragende spelers van Ajax.

Het zorgt ervoor dat Gravenberch op het wensenlijstje staat van vrijwel alle Europese topclubs. Zelf heeft hij al laten weten het liefst nog een jaar te blijven bij Ajax, maar naar verluidt overweegt FC Barcelona hem deze zomer toch los te weken. Als hij zich ook op dit EK laat zien, dan wordt het lastiger voor Ajax om hem te behouden. Zijn eerste interlandgoal zondag tegen Georgië (3-0) - nog wel als invaller - was misschien al een voorteken.

Pedro Gonçalves (Portugal/Sporting CP)

Interlands: 1

Doelpunten: 0

Gonçalves (22) moest dit seizoen aan hoge verwachtingen voldoen bij Sporting CP. Hij moest niemand minder dan Bruno Fernandes, die voor 55 miljoen euro naar Manchester United vertrok, doen vergeten als aanvallende middenvelder. En daar slaagde hij met verve in. Met 23 doelpunten leidde hij Sporting naar de eerste Portugese titel in negentien jaar. Dat was Fernandes in al zijn jaren bij de club niet gelukt.

Ironisch genoeg kan Gonçalves, die niet wist door te breken bij Valencia en Wolverhampton Wanderers en via het nietige Famalicao afgelopen zomer bij Sporting terechtkwam, volgend seizoen weer herenigd worden met Fernandes, want United zou ook hem willen inlijven voor een slordige 60 miljoen euro. Als hij de lijn van Sporting doortrekt op dit EK, dan zullen er meer kapers op de kust zijn.

Bukayo Saka (Engeland/Arsenal)

Interlands: 5

Doelpunten: 1

Saka (19) onttrok zich dit seizoen aan de malaise bij Arsenal, dat voor het eerst in 25 jaar naast Europees voetbal greep. Waar veel van zijn ploeggenoten ploeterden, ontpopte hij zich tot een van de revelaties in de Premier League. In de Engelse media werd Arsenal regelmatig gekscherend omgedoopt tot 'Bukayo Saka FC', al waren zijn statistieken (7 doelpunten in 46 wedstrijden) daar niet helemaal naar voor een buitenspeler.

Met zijn dribbels kan Saka wel een gevaarlijk wapen zijn voor Engeland op dit EK. En mocht dat lukken, dan zal Arsenal serieus moeten vrezen voor een vertrek. Want het is maar de vraag of Saka genoegen neemt met een seizoen zonder Europees voetbal.

Jamal Musiala (Duitsland/Bayern München)

Interlands: 3

Doelpunten: 0

Musiala (18) is weer een goed voorbeeld van een toptalent dat door een Duitse club is weggeplukt uit de jeugdopleiding van een Engelse club. Bayern München kaapte Musiala in 2019 weg bij Chelsea, zoals daarvoor onder meer Borussia Dortmund dat zeer succesvol had gedaan met Jadon Sancho van Manchester City. En ook met Musiala lijkt het heel goed af te lopen.

Musiala werd dit seizoen al de jongste doelpuntenmaker én de jongste debutant ooit in de Bundesliga van Bayern. Voor hetzelfde geld was hij op dit EK uitgekomen voor Engeland. Hij werd geboren in het Duitse Stuttgart, maar verhuisde al snel met zijn familie naar Engeland. Hij speelde in bijna alle Engelse jeugdteams, maar koos voor een interlandcarrière bij Duitsland. Daar zouden de Duitsers op dit EK weleens meteen de vruchten van kunnen plukken.

Marcus Thuram (Frankrijk/Borussia Mönchengladbach)

Interlands: 3

Doelpunten: 0

Bij de naam Thuram gaat er waarschijnlijk bij menig voetballiefhebber een lampje branden. Marcus Thuram (23) is de zoon van Lilian Thuram, die met Frankrijk wereldkampioen werd in 1998 en Europees kampioen in 2000. Waar Lilian Thuram als verdediger vooral doelpunten moest voorkomen, moet Marcus Thuram het als aanvaller juist hebben van het maken van doelpunten.

En dat doet Marcus Thuram geregeld bij Borussia Mönchengladbach, al kwam hij daar dit seizoen ook negatief in het nieuws. Hij werd in december voor vijf wedstrijden geschorst en kreeg een boete van 40.000 euro omdat hij in het gezicht van Hoffenheim-speler Stefan Posch spuugde. Het kostte hem niet een plek in de Franse EK-selectie, maar de concurrentie is gigantisch met spelers als Kylian Mbappé, Karim Benzema en Antoine Griezmann.