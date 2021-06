Karim Benzema is op tijd fit voor de openingswedstrijd van Frankrijk op het EK tegen Duitsland. Dat heeft de Franse voetbalbond FFF woensdag laten weten.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Benzema bleef uit voorzorg aan de kant, maar zijn meespelen in de wedstrijd tegen Duitsland wordt niet in twijfel getrokken", meldt de bond na een besloten training van de Franse voetbalploeg in een medisch bulletin. Frankrijk opent het EK op dinsdag in München tegen Duitsland.

De 33-jarige Benzema kreeg dinsdag in de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Bulgarije kort voor rust een tik op zijn knie. De aanvaller ging direct naar de kant en maakte een aangeslagen indruk, waardoor gevreesd werd voor zijn deelname aan het EK.

Bondscoach Didier Deschamps nam na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Bulgarije de eerste zorgen weg door te zeggen dat Benzema geen ernstige blessure had opgelopen. Die woorden zijn een dag later bevestigd door de dokters.

Benzema maakte onlangs na ruim vijf jaar afwezigheid zijn rentree bij de nationale ploeg. De spits van Real Madrid, die afgelopen seizoen goed was voor 23 doelpunten in La Liga, werd tegen de Bulgaren vervangen door Olivier Giroud. Hij scoorde twee keer.

Frankrijk zit op het EK in groep F en neemt het ook op tegen Hongarije (19 juni) en titelverdediger Portugal (23 juni).