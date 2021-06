Portugal heeft de laatste oefenwedstrijd richting het EK overtuigend gewonnen. Mede dankzij twee goals en een assist van Bruno Fernandes werd Israël woensdag in Lissabon met 4-0 verslagen.

Fernandes opende in de 42e minuut de score en leverde twee minuten later de bal af bij Cristiano Ronaldo, die de bal door de benen van de Israëlische keeper Ofir Marciano door in het doel schoot.

Pas in de slotfase, toen Ronaldo door bondscoach Fernando Santos al naar de kant was gehaald, liep Portugal in het lege Estádio José Alvalade verder uit. João Cancelo maakte er 3-0 van en in de laatste minuut bekroonde Manchester United-middenvelder Fernandes een sterk optreden met de vierde goal.

Bij Israël deed Eran Zahavi de hele wedstrijd mee. Het land van de PSV-spits wist zich in tegenstelling tot Portugal niet te plaatsen voor het EK.

Portugal zit op het EK in een loodzware poule. De regerend Europees kampioen neemt het op tegen Duitsland, Frankrijk en Hongarije.