Daley Blind beseft dat er veel verschillen zijn tussen het huidige Oranje en het Nederlands elftal dat zeven jaar geleden brons pakte op het WK van 2014, maar er zijn ook overeenkomsten. Het gevoel in de groep is volgens de Ajacied vergelijkbaar met dat van het toernooi in Brazilië.

"De manier waarop iedereen met elkaar omgaat is hetzelfde als toen. Ja, de sfeer en het goede gevoel zijn hetzelfde", aldus Blind, die een van de zes spelers uit de EK-selectie is die er op het WK van 2014 ook bij was.

Het verschil met toen is volgens Blind wel dat er nu minder grote namen in Oranje spelen. "Robben, Van Persie, Sneijder, Nigel de Jong, dat soort jongens zijn er niet zoveel meer. We hebben nu een geheel met veel talent en ook wat ervaring. Daarmee kunnen we ook een sterk elftal neerzetten."

Een andere overeenkomst met het WK van 2014 is dat Oranje (waarschijnlijk) in een 5-3-2-formatie aan het toernooi begint. Destijds had bondscoach Louis van Gaal vijf weken voorbereiding om dat systeem erin te slijpen, terwijl Frank de Boer dat nu in twee weken moet doen.

"Dat is inderdaad anders, maar laten we het niet groter maken dan het is. Vorig jaar hebben we tegen Italië al 5-3-2 gespeeld en toen hadden we helemaal weinig tijd om ons voor te bereiden. En dat was geen slechte wedstrijd. We hebben nu nog even om de puntjes op de i te zetten en dan zie ik het zondag tegen Oekraïne goed komen."

Oranje voorafgaand aan de historische WK-wedstrijd tegen Spanje. Oranje voorafgaand aan de historische WK-wedstrijd tegen Spanje. Foto: ANP

'Het had impact op mijn leven'

Het is zondag exact zeven jaar geleden dat Oranje op 13 juni 2014 aan het WK begon met een 5-1-overwinning op Spanje. Blind, die toen als linksback speelde, gaf bij die wedstrijd in Salvador de pass bij de iconische duikkopgoal van Van Persie.

"Dat zal altijd een bijzonder moment blijven. Ik geniet ervan als de beelden weer voorbijkomen. Die wedstrijd heeft misschien wel mijn leven veranderd", vertelt Blind, die na Ajax na dat WK verruilde voor Manchester United.

"Mijn goede prestatie tegen Spanje hebben de interesse van clubs aangewakkerd, waardoor ik uiteindelijk de stap naar United heb kunnen zetten. De wedstrijd heeft echt impact op mijn leven gehad. Heel de wereld heeft het gezien."