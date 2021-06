Liefst drie wedstrijden staan zaterdag op het programma op de tweede dag van het EK. België mist tal van sterspelers, maar wil tegen Rusland wel de eerste stap zetten richting de Europese titel. Finland debuteert met een Scandinavisch onderonsje tegen Denemarken, dat stiekem hoopt op de titel, en het in topvorm verkerende Zwitserland neemt het op tegen Wales.

Wales-Zwitserland

15.00 uur, Olympisch Stadion in Bakoe: De dag wordt geopend door Zwitserland en Wales, een van de halvefinalisten van het EK in 2016. Ondanks het succesvolle laatste EK beginnen de Welshmen als underdog tegen de Zwitsers. De nummer dertien van de FIFA-ranking (Wales staat zeventiende) heeft een selectie vol spelers uit de grootste Europese competities, zoals Granit Xhaka (Arsenal), Xherdan Shaqiri (Liverpool) en Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) en de recente resultaten zijn top. De laatste zes wedstrijden werden gewonnen, met een doelsaldo van 19-4.

Weetje over de wedstrijd: Bij Wales zit Robert Page als bondscoach op de bank. Dat had Ryan Giggs moeten zijn, maar de sterspeler van weleer werd in in april uit zijn functie gezet, nadat hij was aangeklaagd voor het mishandelen van twee vrouwen.

Speler om in de gaten te houden: Er zullen weinig spelers op het EK sneller zijn dan Daniel James. In 2019 betaalde Manchester United bijna 18 miljoen euro voor de vleugelaanvaller van Wales en bij zijn debuut voor 'The Red Devils' was hij meteen trefzeker in de topper tegen Chelsea. Daarna stokte de komeetachtige ontwikkeling van de buitenspeler, die als invaller nog wel geregeld van waarde is voor zijn club.

Daniel James juicht na een goal tegen Tsjechië. Daniel James juicht na een goal tegen Tsjechië. Foto: Getty Images

Denemarken-Finland

18.00 uur, Parken in Kopenhagen: In de vroege avondwedstrijd komt met Finland de eerste debutant van dit EK in actie. De Finnen gaan in Kopenhagen op bezoek bij Denemarken, dat met veel vertrouwen aan het eindtoernooi begint. Met spelers als Kasper Schmeichel (Leicester City), Christian Eriksen (Internazionale), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur) en Martin Braithwaite (FC Barcelona) beschikt Denemarken over de sterkste lichting in jaren en in Kopenhagen wordt zelfs stiekem gedroomd van de Europese titel. Voor Finland, dat met Thomas Lam van PEC Zwolle één Eredivisie-speler in de selectie heeft, is ieder punt in een groep met ook België en Rusland meegenomen.

Weetje over de wedstrijd: Denemarken is dit jaar nog ongeslagen en speelde begin juni nog gelijk in een oefenduel met Duitsland. Finland daarentegen heeft de laatste zes wedstrijden niet gewonnen, maar pakte in november vorig jaar nog wel knap een zege tegen regerend wereldkampioen en EK-favoriet Frankrijk.

Speler om in de gaten te houden: De selectie van Denemarken bevat vijf ex-Eredivisie-spelers, onder wie Joachim Andersen. De centrale verdediger kwam tussen 2013 en 2017 uit voor FC Twente, waarna hij voor minder dan 2 miljoen euro naar Sampdoria vertrok. Daar ontwikkelde Andersen zich dusdanig, dat Olympique Lyon twee jaar later 24 miljoen voor hem neertelde. Na een sterke verhuurperiode bij Fulham staat de vijfvoudig international naar verluidt in de belangstelling van Tottenham Hotspur en Arsenal.

In Denemarken wordt stiekem gedroomd van de Europese titel. In Denemarken wordt stiekem gedroomd van de Europese titel. Foto: Pro Shots

België-Rusland

21.00 uur, Gazprom Arena in Sint-Petersburg: In de avond zijn alle ogen gericht op onze zuiderburen, die op bezoek gaan bij Rusland. Beide landen zaten ook al bij elkaar in de kwalificatiepoule voor dit EK. Toen wonnen 'De Rode Duivels' twee keer overtuigend: 3-1 en 1-4. Vier van de zeven Belgische goals in die wedstrijden werden echter gemaakt door Eden Hazard, die net op tijd fit is voor het eerste duel. Dat geldt niet voor de spelmaker van de Belgen, Kevin De Bruyne. De middenvelder van Manchester City is nog niet volledig hersteld van een operatie aan zijn gebroken oogkas.

Weetje over de wedstrijd: België won op een eindtoernooi nog nooit van een thuisland. In zes eerdere pogingen speelde het twee keer gelijk en verloor het vier keer.

Speler om in de gaten te houden: Naast alle gerenommeerde, ervaren sterren als Hazard, Romelu Lukaku en De Bruyne neemt België ook één tiener mee naar het EK. De net negentienjarige Jérémy Doku is een vaardige vleugelaanvaller die in 2020 als toptalent voor liefst 26 miljoen euro de overstap maakte van Anderlecht naar Stade Rennes. Hij kan als joker een belangrijke rol gaan spelen voor de ploeg van Roberto Martínez, mocht het een keer niet lopen bij de Belgen.