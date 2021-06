Marten de Roon is gewend aan de kritiek die hij na de oefenwedstrijd tegen Georgië opnieuw over zich heen kreeg. De dertigjarige middenvelder heeft er geen moeite mee, al benadrukt hij dat zijn spel zondag in de Grolsch Veste niet zo slecht was als werd gezegd en geschreven.

"Ik heb de wedstrijd tegen Georgië teruggekeken", vertelde De Roon, die voor rust dertien keer balverlies leed, woensdag op een persmoment van Oranje in Zeist.

"Cijfers liegen niet. Er was een periode van vijf minuten met vier verkeerde passes. Dat is niet goed. Ik weet welke ballen beter moeten, maar over de hele wedstrijd bezien was het niet zo slecht. Dat de media het balverlies uitlichten, mag van mij. Vind ik prima."

De speler van Atalanta krijgt veel vaker kritiek. "Sinds ik bij Oranje zit, is mijn positie een kwestie. Maar ik heb vorige keer al gezegd dat ik me gewaardeerd voel door de staf. Wat media schrijven, lees ik meestal niet. Of het me raakt? Niet zozeer. Ik ben vrij stoïcijns. Maar ik vind het wel vervelend dat mensen om me heen, mijn geliefden, zich er wel aan storen."

Marten de Roon woensdag op de training van Oranje. Marten de Roon woensdag op de training van Oranje. Foto: Pro Shots

'Ryan is een aanstormend talent'

De Roon is al vijf jaar geregeld basisspeler bij Oranje en lijkt zondag ook te gaan starten in de eerste EK-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne. Hij heeft wel concurrentie van Ryan Gravenberch, die tegen Georgië goed inviel en scoorde.

"Ryan is een aanstormend talent. Ik ben de eerste die toegeeft dat hij ook op mijn plek zou kunnen spelen, maar zo zijn er meer geweest. Het begon met Davy Pröpper, daarna Donny van de Beek, Davy Klaassen..."

"Dat zijn ook allemaal goede spelers. Maar ik denk dat het niet voor niets is dat ik de afgelopen jaren altijd bij Oranje ben gebleven. Dat is niet vanwege mijn karakter of uiterlijk. Blijkbaar doe ik ook iets goed. Het gaat om wat je betekent voor de ploeg. Dat zal niet altijd even sprankelend zijn, maar ik laat mijn waarde wel zien."