Matthijs de Ligt heeft woensdag deels meegetraind met Oranje in de aanloop naar de eerste EK-wedstrijd van zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne. Alle 25 spelers van de selectie stonden op het veld op de KNVB-campus is Zeist.

De Ligt trainde maandag nog individueel en sloot dinsdag aan bij de groep. De 21-jarige verdediger kampte met liesklachten en miste afgelopen zondag de oefenwedstrijd tegen Georgië.

Woensdag deed hij het eerste deel van de oefensessie mee met de groep, waarna hij op het veld ernaast individueel verder trainde. De Ligt blijft daardoor een vraagteken voor de eerste wedstrijd van dit EK tegen Oekraïne.

Bondscoach Frank de Boer beschikt verder over een volledige selectie, nadat Donny van de Beek dinsdag geblesseerd afhaakte voor het EK. Er werd geen vervanger opgeroepen voor de middenvelder van Manchester United.

De EK-selectie trainde woensdag maar één keer en doet dat ook de komende dagen. De groepswedstrijd tegen Oekraïne begint zondag om 21.00 uur in de ArenA.

De openingswedstrijd van het EK is vrijdag om 21.00 uur in Rome en gaat tussen Italië en Turkije. De UEFA stelde Danny Makkelie aan als scheidsrechter voor dat duel.

Oranje trainde woensdag één keer. Foto: ANP