Danny Makkelie is woensdag door de UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de openingswedstrijd van het EK tussen Turkije en Italië. De 38-jarige Nederlander maakt daarmee zijn debuut als arbiter op een eindtoernooi.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Bij de wedstrijd, die vrijdag om 21.00 uur begint in Stadio Olimpico in Rome, krijgt Makkelie hulp van zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Kevin Blom fungeert als VAR en de Française Stéphanie Frappart is als eerste vrouw op een EK de vierde official.

Makkelie was in 2018 al actief op het WK, maar louter als VAR. Met onder meer een flink aantal Champions League-duels en interlands en de Europa League-finale van 2020 tussen Internazionale en Sevilla heeft hij wel veel internationale ervaring.

In april kwam Makkelie in het nieuws doordat hij besloot zijn vaste assistent Mario Diks te vervangen door De Vries. Diks was eind maart in de fout gegaan bij het EK-kwalificatieduel Servië-Portugal: hij had niet gezien dat de bal na een inzet van Cristiano Ronaldo over de doellijn was.

192 EK-update: 'Geen vervanger voor Van de Beek is opmerkelijk'

Nederland met twee scheidsrechters present

Naast Makkelie komt ook Björn Kuipers in actie tijdens het EK. Het is de eerste keer dat twee Nederlandse scheidsrechters present zijn op een Europees kampioenschap. Kuipers, wiens programma nog niet bekend is, fluit zijn derde EK.

Turkije en Italië zitten op het EK in groep A, samen met Zwitserland en Wales. Die landen treffen elkaar zaterdag om 15.00 uur. Op diezelfde dag is in poule B om 18.00 uur de aftrap bij Denemarken-Finland en om 21.00 uur bij België-Rusland.

Het Nederlands elftal speelt zondag voor het eerst, wanneer Oekraïne om 21.00 uur de tegenstander is in de Johan Cruijff ArenA.