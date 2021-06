Na Sergio Busquets is dinsdagavond met verdediger Diego Llorente een tweede speler uit de EK-selectie van Spanje positief getest op het coronavirus. Bondscoach Luis Enrique heeft daarop elf spelers van het onder 21-team toegevoegd aan de 'parallelle bubbel'.

FC Barcelona-middenvelder Busquets verliet het trainingskamp van Spanje zondag al vanwege zijn besmetting. Een nieuwe testronde leverde aanvankelijk geen nieuwe positieve gevallen op, maar nu blijkt Llorente, speler van Leeds United, toch ook besmet.

Bondscoach Enrique had na het nieuws over Busquets al flinke maatregelen genomen. Zo stelde hij dinsdag in de laatste oefenwedstrijd voor het EK tegen Litouwen het onder 21-team van Spanje op en creëerde hij een parallelle bubbel, waarin zes nieuw opgeroepen spelers trainen.

Die parallelle bubbel werd woensdagochtend aangevuld met elf spelers van het onder 21-team, die mogen hopen op EK-deelname. Het gaat om Álvaro Fernández, Óscar Mingueza, Marc Cucurella, Bryan Gil, Juan Miranda, Gonzalo Villar, Alejandro Pozo, Brahim Díaz, Martín Zubimendi, Yeremy Pino en Javi Puado.

Spaanse spelers krijgen toch vaccin

De zorgen in Spanje werden vergroot doordat Carolina Darias, minister van Volksgezondheid, niet bereid was om de spelers uit de EK-selectie nog vóór het toernooi te laten vaccineren.

Dinsdag kwam ze daar onder druk van de Spaanse voetbalbond en de politiek op terug, waarna later op de dag het nieuws over de positieve coronatest van Llorente naar buiten kwam.

Spanje begint het EK maandag tegen Zweden. Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni) zijn de overige tegenstanders in poule E. Alle wedstrijden worden gespeeld in Sevilla. Busquets en Llorente zijn er in elk geval tegen Zweden niet bij.