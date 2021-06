Spanje heeft dinsdag met het onder 21-team in de laatste oefenwedstrijd voor het EK met 4-0 gewonnen van Litouwen. Vanwege een coronabesmetting van Sergio Busquets stelde bondscoach Luis Enrique alleen maar jeugdspelers op. Eerder op de avond eindigde Polen-IJsland in 2-2 en Hakim Ziyech hielp Marokko met een assist aan een oefenzege op Ghana (1-0).

De Spaanse staf nam zondag maatregelen na de positieve test van Busquets. Omdat de incubatietijd nog niet is verstreken, is onduidelijk of hij ploeggenoten heeft besmet. Een extra testronde op maandag leverde louter negatieve uitslagen op onder spelers en staf.

De interland tussen Spanje en Litouwen ging ondanks de besmetting gewoon door, maar wel met de onder 21-selectie, die onlangs op het jeugd-EK in Hongarije in de halve finales werd uitgeschakeld. De wedstrijd telde als een A-interland, zodat bijna alle spelers hun eerste 'cap' hebben gekregen.

Het jonge Spanje had geen enkele moeite met Litouwen. Door goals van Hugo Guillamón en Brahim Díaz stond het na 24 minuten al 2-0. Juan Miranda en Javi Pudao bepaalden na rust de eindstand.

Spanje begint het EK volgende week maandag in Sevilla tegen Zweden. Zeker is dat Busquets daar niet bij is, ook al zou hij in de komende dagen weer negatief testen. Daarna neemt de Europees kampioen uit 2008 en 2012 het in de groepsfase op tegen Polen en Slowakije. Die wedstrijden worden eveneens in Sevilla gespeeld.

De Poolse superster Robert Lewandowski slaagde er niet in om te scoren tegen IJsland.

Polen speelt in doelpuntrijk duel gelijk tegen IJsland

Polen sloot de voorbereiding op het Europees kampioenschap af met een gelijkspel tegen IJsland, dat zich niet heeft geplaatst voor het EK. De formatie van aanvoerder en spits Robert Lewandowski zag het oefenduel in Poznan in 2-2 eindigen.

AZ-aanvaller Albert Gudmundsson zette IJsland in de 26e minuut op voorsprong. Na iets meer dan een half uur maakte Piotr Zielinski van Napoli gelijk. Kort na de hervatting zette Brynjar Ingi Bjarnason de IJslanders opnieuw op voorsprong. Karol Swiderski van PAOK maakte kort voor tijd nog gelijk voor de formatie van bondscoach Paulo Sousa.

Eerder deze week lieten de Polen weten dat aanvaller Arek Milik het EK mist. De 27-jarige spits, oud-speler van Ajax, heeft nog te veel last van een blessure.

Polen speelt in groep E tegen Slowakije (14 juni in Sint-Petersburg), Spanje (19 juni in Sevilla) en Zweden (23 juni in Sint-Petersburg).

Tsjechië kende een goede generale in de aanloop naar het EK.

Invaller Ziyech belangrijk voor Marokko

In het Marokkaanse Rabat was Ziyech belangrijk voor Marokko in een oefenwedstrijd tegen Ghana. De middenvelder van Chelsea kwam in de 68e minuut het veld in en stond vrijwel direct daarna aan de basis van de 1-0 van Jawad El Yamiq.

Ziyech ging achter de bal staan voor een vrije trap en zag zijn indraaiende bal volledig gemist worden door de doelman. El Yamiq kon van dichtbij in de scrimmage binnenwerken.

Sofyan Amrabat stond aan de aftrap bij Marokko en werd in de 83e minuut gewisseld. Bij Ghana was er een basisplaats voor Ajax-middenvelder Mohammed Kudus, die de enige gele kaart van de wedstrijd kreeg en negentig minuten speelde.

Tsjechië te sterk voor Albanië, Hongarije niet langs Ierland

Tsjechië, dat op het EK in een poule met Schotland, Kroatië en Engeland zit, kende een prima generale voor het eindtoernooi. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavý wont met 3-1 van Albanië.

Patrik Schick maakt na achttien minuten de 1-0, maar Sokol Cikalleshi bracht de stand vlak voor rust in evenwicht. Via Lukás Masopust en Ondrej Celustka liepen de Tsjechen toch nog uit naar een ruime overwinning.

Hongarije slaagde er niet in de laatste oefenwedstrijd in de aanloop naar de Europese titelstrijd te winnen. In Boedapest kwam de formatie van bondscoach Marco Rossi tegen Ierland, dat ontbreekt op het EK, niet verder dan 0-0.

Hongarije kan al in de eerste ronde op forse tegenstand rekenen, in de poule met Portugal, Frankrijk en Duitsland.